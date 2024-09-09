Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Syahrini Ajak Jalan-Jalan Baby R, Dorong Stroller Seharga Motor

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |18:06 WIB
Potret Syahrini Ajak Jalan-Jalan Baby R, Dorong Stroller Seharga Motor
Reino Barrack dan Syahrini. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH menjadi ibu, Syahrini memang nampak memamerkan perlengkapan bayinya. Salah satunya adalah kereta bayi untuk membawa anak tercintanya.

Syahrini terlihat berpose dengan kereta bayi atau stroller milik Baby R. Momen itu diunggah di akun Instagram-nya, @princessyahrini. Nampak istri Reino Barack itu tampil elegan outfit simple sembari mendorong stroller bayi nan mewah ini.

“Baby’s day out,” tulis Syahrini.

Stroller Baby R

Alhasil, kereta bayi milik wanita 42 tahun itu pun bikin netizen terpukau karena terlihat mewah dan elegan. Melansir akun Instagram, @fashionsyahrini, stroller tersebut merupakan keluaran brand dari Mima Kids.

Stroller tersebut terlihat elegan dengan perpaduan warna hitam dan coklat yang memukau. Desainnya juga terlihat simple namun tetap memancarkan nuansa elegan. Handle-nya pun nampak kokoh dan juga terlihat nyaman untuk bayi.

Stroller bayi milik Syahrini ini pun memiliki harga yang cukup fantastis. Stroller tersebut dibanderol seharga Rp21 juta. Sedangkan bagian keranjang atau bassinet-nya dijual terpisah yakni mencapai Rp3,9 juta.

 

Halaman:
1 2
      
