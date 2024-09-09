Ini Pesan Perpisahan Ibunda di Pemakaman Puput Novel

IBUNDA mendiang Puput Novel, Susi menangis histeris sesaat hendak meninggalkan proses pemakaman sang anak tercinta.

Meninggal dunia pada Minggu (8/9/2024) malam, hari ini Senin (9/9/2024) jenazah Puput Novel dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada sekitar 09.34 WIB.

Setelah proses pemakaman dan tabur bunga dilakukan, dari pantauan MNC Portal di lokasi, Susi sebagai ibunda almarhumah Puput mendekat ke makam sang anak sambil mengucapkan kata-kata perpisahan.

"Anak yang paling hebat di dunia, hatinya baik, pemaaf, kamu tuh pemaaf penyayang, rela berkorban untuk orang lain, kamu susah untuk orang lain,” ucap Susi sambil menangis saat memandangi kuburan Puput Novel.

“Ya Allah anakku sayang, cintaku, buah hatiku, malaikatku, selamat jalan," sambungnya.