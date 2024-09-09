4 Tips Merawat Kulit di Cuaca Panas, Jangan Sampai Kusam!

CUACA panas yang akhir-akhir melanda wilayah Indonesia, membuat banyak orang jadi merasa gerah. Panas terik begitu terasa termasuk di wilayah Jabodetabek, hingga tembus 36 derajat Celcius.

Suhu dan cuaca panas yang melanda, tentu datang dengan berbagai risiko yang mengintai pada kesehatan tubuh bila tidak diperhatikan dengan benar. Salah satunya masalah kulit, sebagai organ terluar dan terluas yang terpapar oleh sinar terik matahari.

Melansir The Daily Star, panas, kelembapan, dan paparan sinar matahari yang intens dapat memperburuk atau menyebabkan berbagai masalah kulit. Untuk menjaga kulit supaya tetap sehat dan nyaman, Anda perlu memahami kondisi kulit yang umum ini dan cara mengatasinya secara efektif.

Jangan khawatir, berikut tips merawat kulit tetap sehat dan tidak kusam, di tengah cuaca panas dan terik matahari , sebagaimana diwarta dari Noble Panacea, Senin (9/9/2024)

1. Tetap terhidrasi luar dalam: Ini jadi tips pertama karena penting menjaga hidrasi kulit baik dari luar dan dalam. Cuaca panas berpotensi membuat kulit kering bahkan di iklim yang lembap.

Tetap terhidrasi dengan baik mengoptimalkan kemampuan kulit untuk membuang racun yang tidak diinginkan dan mempertahankan tekstur yang halus dan kenyal. Untuk menjaga hidrasi dari dalam, asupan cairan harian yang direkomendasikan untuk wanita adalah 91 ons (2,7 liter)

Untuk menghidrasi dari luar ke dalam, cari bahan aktif perawatan kulit yang membantu meningkatkan retensi kelembapan dan mengurangi kehilangan air trans-epidermal Produk yang mengandung asam hialuronat dan humektan kuat dapat membantu mengunci kelembapan.