Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Begini Cara Mengatasi Mimisan pada Anak, Orangtua Diimbau Tidak Panik!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |04:00 WIB
Begini Cara Mengatasi Mimisan pada Anak, Orangtua Diimbau Tidak Panik!
Cara mengatasi mimisan pada anak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MIMISAN merupakan salah satu gejala yang sering dikeluhkan orangtua yang memiliki anak berusia 2-10 tahun. Mimisan merupakan

keluarnya darah dari hidung atau kulit dan merupakan salah satu gangguan perdarahan pada anak.

Umumnya, mimisan terjadi secara spontan dan dapat berhenti dengan sendirinya. Mimisan jarang menyebabkan hal yang serius, namun sering menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran untuk orangtua maupun anak yang mengalaminya.

Lantas bagaimana cara mengatasi mimisan pada anak?

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan - Kepala Leher, dr. Tri Hedianto, Sp.THT-BKL menjelaskan ketika mendapati anak yang mimisan, sebaiknya orangtua tidak perlu panik. Kemudian segera jepit cuping hidung selama dua menit.

Mimisan

"Dengan jepit cuping hidung ini diharapkan selama dua menit itu terjadi pembekuan darah," ujar dr Tri seperti dikutip dari postingannya di TikTok @doktertht, Selasa (10/9/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement