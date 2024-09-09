Begini Cara Mengatasi Mimisan pada Anak, Orangtua Diimbau Tidak Panik!

MIMISAN merupakan salah satu gejala yang sering dikeluhkan orangtua yang memiliki anak berusia 2-10 tahun. Mimisan merupakan

keluarnya darah dari hidung atau kulit dan merupakan salah satu gangguan perdarahan pada anak.

Umumnya, mimisan terjadi secara spontan dan dapat berhenti dengan sendirinya. Mimisan jarang menyebabkan hal yang serius, namun sering menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran untuk orangtua maupun anak yang mengalaminya.

Lantas bagaimana cara mengatasi mimisan pada anak?

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan - Kepala Leher, dr. Tri Hedianto, Sp.THT-BKL menjelaskan ketika mendapati anak yang mimisan, sebaiknya orangtua tidak perlu panik. Kemudian segera jepit cuping hidung selama dua menit.

"Dengan jepit cuping hidung ini diharapkan selama dua menit itu terjadi pembekuan darah," ujar dr Tri seperti dikutip dari postingannya di TikTok @doktertht, Selasa (10/9/2024).