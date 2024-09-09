Puput Novel Idap Kanker Payudara Sebelum Meninggal, Bisakah Penyakit Ini Disembuhkan?

KEPERGIAN Puput Novel usai berjuang melawan kanker payudara menyisakan duka yang mendalam. Diketahui perempuan cantik ini telah mengidap kanker payudara sejak tiga tahun lalu. Meski sempat membaik selama 2022-2023 dan masih sempat aktif di dunia politik, kesehatannya menurun drastis pada Agustus 2024 akibat komplikasi paru-paru, liver, dan jantung.

Sayangnya takdir berkata lain, Puput meninggal dunia di RS MMC di usianya yang ke-50 tahun akibat penyakit kanker yang dideritanya. Berkaca dari penyakit Puput Novel, apakah penyakit kanker payudara bisa disembuhkan?

Menurut data Globocan 2020, total kasus baru kanker di Indonesia mencapai hampir 400 ribu kasus, dengan kasus terbanyak adalah kanker payudara sebanyak 16,6 persen, kanker leher rahim atau kanker serviks sebanyak 9,2 persen dan kanker paru 8,8 persen dari semua kasus kanker baru.

Ketiga jenis kanker ini memiliki angka kematian tinggi, yang umumnya dipengaruhi juga karena diagnosis penyakit yang terlambat atau tertundanya pengobatan oleh berbagai hal.

Meski demikian, ternyata pasien kanker masih memiliki kesempatan untuk sembuh total lho. Hal itu disampaikan oleh Dokter Onkologi, Prof. Dr. Dr. dr. Ikhwan Rinaldi, Sp.PDKHOM, M.Epid, M.Pd. Ked, FINASIM, FACP.

“Bisa (sembuh) kalau masih stadium awal dan dengan pengobatan dan langkah-langkah yang tepat,” ujar Prof Ikhwan saat ditemui dalam acara World Cancer Day 2024.

Dokter yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Onkologi Indonesia Jaya ini mengatakan ada langkah-langkah yang harus dilakukan dokter untuk menangani pasien kanker agar dapat pengobatan yang tepat. Seperti menentukan benar itu kanker, jenis kankernya, dan dilakukan operasi.

“Pasien kanker dengan stadium awal harus dioperasi dulu terus dilakukan kemoterapi dan dokter akan melakukan surveilans,” tuturnya.

Prof Ikhwan menambahkan surveilans ini dilakukan sampai lima tahun ke depan untuk memastikan kanker tersebut benar-benar bersih.