Berkaca Penyakit yang Diidap Puput Novel, Ini 4 Macam Pengobatan bagi Penyintas Kanker

PENYANYI Puput Novel meninggal dunia di usia 50 tahun pada Minggu 8 September 2024. Perempuan cantik itu mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 18.24 WIB di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan setelah berjuang melawan penyakit kanker.

Menurut keterangan sang adik, Baginda Jaya, sang kakak meninggal karena riwayat penyakit kanker payudara yang sudah dideritanya sejak 2021. Puput mulai menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit dan bahkan sempat membaik selama 2022-2023.

Sayangnya, pada Agustus 2024 lalu, kesehatan Puput Novel mendadak menurun drastis. Menurut Baginda, hal itu lantaran sang kakak mengalami sejumlah komplikasi, mulai dari paru-paru hingga jantung. Sang adik mengatakan selama dirawat empat hari di rumah sakit, Puput mengalami masa-masa kritis hingga harus mengembuskan napas terakhir karena mengalami gagal jantung.

Berkaca dari penyakit kanker yang diderita Puput Novel, Apa saja sih pengobatan yang bisa dilakukan bagi para penyintas kanker? Merangkum dari berbagai sumber Senin (9/9/2024), berikut ulasannya!

1. Imunoterapi





Imunoterapi adalah pengobatan yang menggunakan bagian tertentu dari sistem kekebalan tubuh seseorang untuk melawan kanker. Sel kekebalan akan bergerak ke seluruh tubuh untuk melindungi kanker dari kuman penyebab infeksi. Terapi ini dapat meningkatkan atau mengubah cara kerja sistem kekebalan tubuh sehingga dapat menemukan dan menyerang sel kanker.

Imunoterapi bekerja lebih baik terhadap beberapa jenis kanker dibandingkan jenis kanker lainnya. Namun, tidak sembarang jenis terapi dapat digunakan untuk mengobati semua jenis kanker yang ada.

2. Terapi Bertarget

Terapi bertarget adalah jenis pengobatan kanker yang menggunakan obat-obatan atau zat lain untuk menargetkan dan menyerang area atau zat tertentu dalam sel kanker tanpa mempengaruhi sel normal. Selain itu, terapi ini juga dapat mendeteksi dan memblokir jenis pesan tertentu yang dikirim ke dalam sel kanker yang memerintahkan sel tersebut untuk tumbuh.

Namun, sejauh ini hanya beberapa jenis kanker saja yang rutin diobati hanya dengan menggunakan obat-obatan tersebut. Kebanyakan penderita kanker yang menggunakan terapi bertaget masih memerlukan pembedahan, kemoterapi, terapi radiasi, atau terapi hormon.

3. Terapi Radiasi

Terapi radiasi adalah salah satu pengobatan kanker yang paling umum. Terapi ini menggunakan partikel atau gelombang berenergi tinggi untuk menghancurkan atau merusak sel kanker. Radiasi juga dapat membantu meringankan gejala yang ditimbulkan oleh kanker stadium lanjut seperti nyeri, kesulitan menelan atau bernapas, serta penyumbatan usus.

Namun, beberapa jenis kanker sangat sensitif terhadap radiasi. Untuk itu, jenis radiasi yang mungkin akan diberikan bergantung pada jenis kanker yang di derita dan di mana letaknya. Radiasi dapat digunakan sebelum operasi untuk mengecilkan tumor, hal ini disebut terapi praopereasi atau terapi neoadjuvant.

Selain itu, terapi ini juga dapat digunakan setelah operasi untuk mencegah kanker datang kembali yang disebut terapi adjuvan.

4. Kemoterapi

Salah satu jenis terapi yang umum digunakan adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan terapi konvensional yang mengacu pada penggunaan obat-obatan untuk mengobati kanker. Obat yang menyebar ke seluruh tubuh dapat membunuh sel kanker yang telah jauh menyebar dari tumor aslinya ke bagian tubuh.