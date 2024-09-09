Virus Baru Ditemukan di China, Bisa Sebabkan Penyakit Serius pada Manusia

VIRUS baru bernama Wetlands Virus (WELV) ditemukan di China dan diduga menyebar melalui gigitan kutu. Virus ini pertama kali terdeteksi pada Juni 2019 pada seorang pria berusia 61 tahun di Jinzhou yang jatuh sakit setelah digigit kutu di lahan basah Mongolia Dalam.

Menurut laporan The New England Journal of Medicine, Senin (9/9/2024) pasien mengalami demam, sakit kepala, dan muntah-muntah yang tidak bisa diobati dengan antibiotik. WELV termasuk dalam kelompok virus yang ditularkan melalui kutu, mirip dengan virus demam berdarah Krimea-Kongo yang bisa menyebabkan penyakit serius pada manusia.

Para peneliti mengumpulkan sekitar 14.600 kutu di Tiongkok utara dan menemukan bahwa dua persen di antaranya mengandung virus WELV, terutama dari spesies Haemaphysalis concinna. Virus ini juga ditemukan pada hewan seperti domba, kuda, babi, dan tikus Transbaikal zokor.

Dampak pada Manusia



