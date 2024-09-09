Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Virus Baru Ditemukan di China, Bisa Sebabkan Penyakit Serius pada Manusia

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:45 WIB
Virus Baru Ditemukan di China, Bisa Sebabkan Penyakit Serius pada Manusia
Virus baru ditemukan di China. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

VIRUS baru bernama Wetlands Virus (WELV) ditemukan di China dan diduga menyebar melalui gigitan kutu. Virus ini pertama kali terdeteksi pada Juni 2019 pada seorang pria berusia 61 tahun di Jinzhou yang jatuh sakit setelah digigit kutu di lahan basah Mongolia Dalam.

Menurut laporan The New England Journal of Medicine, Senin (9/9/2024) pasien mengalami demam, sakit kepala, dan muntah-muntah yang tidak bisa diobati dengan antibiotik. WELV termasuk dalam kelompok virus yang ditularkan melalui kutu, mirip dengan virus demam berdarah Krimea-Kongo yang bisa menyebabkan penyakit serius pada manusia.

Para peneliti mengumpulkan sekitar 14.600 kutu di Tiongkok utara dan menemukan bahwa dua persen di antaranya mengandung virus WELV, terutama dari spesies Haemaphysalis concinna. Virus ini juga ditemukan pada hewan seperti domba, kuda, babi, dan tikus Transbaikal zokor.

Dampak pada Manusia

Virus

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/481/3148320/pria_di_bandung_barat_positif_terinfeksi_virus_hanta_ini_penjelasan_dan_cara_pencegahannya-velp_large.jpg
Pria di Bandung Barat Positif Terinfeksi Virus Hanta, Ini Penjelasan dan Cara Pencegahannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/481/3105287/apakah_vaksin_influenza_bisa_mencegah_virus_hmpv_ini_kata_ahli-iLPU_large.jpg
Apakah Vaksin Influenza Bisa Mencegah Virus HMPV? Ini Kata Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/481/3103829/tak_seperti_covid_19_dinkes_depok_minta_masyarakat_tak_perlu_panik_hmpv-K3aG_large.jpg
Tak Seperti Covid-19, Dinkes Depok Minta Masyarakat Tak Perlu Panik HMPV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/481/3103501/penderita_ispa_akibat_hmpv_di_dki_sebanyak_214_kasus-uMwQ_large.jpg
Penderita ISPA Akibat HMPV di DKI Sebanyak 214 Kasus, Dinkes DKI: Lakukan Pencegahan dengan 3M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/481/3102995/heboh_virus_hmpv_apakah_berpotensi_jadi_pandemi_ini_kata_pb_idi-6OS5_large.jpg
Heboh virus HMPV, Apakah Berpotensi Jadi Pandemi? Ini Kata PB IDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/481/3101596/penyakit_flu_merebak_ini_5_tips_tetap_sehat_di_musim_hujan-xm0O_large.jpg
Penyakit Flu Merebak, Ini 6 Tips Tetap Sehat di Musim Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement