Puput Novel Idap Kanker Payudara sejak 2021, Alami Komplikasi Sebelum Meninggal

ADIK kandung Puput Novel, Baginda Jaya mengungkapkan, mendiang sang kakak meninggal karena riwayat penyakit kanker payudara yang sudah dideritanya sejak 2021.

Saat itu, Puput mulai menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit dan bahkan sempat membaik selama 2022-2023. Di kurun waktu tersebut, Puput juga terbilang cukup aktif, salah satunya di dunia politik.

“Udah dari 2021. Sudah terdiagnosa langsung kanker payudara ya. Nggak lama sih kita, sebulan kemudian langsung ambil tindakan medis,” ujar Baginda, saat diwawancara MNC Portal, di rumah duka yang ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu 8 September 2024.

“2022-2023 itu sempat membaik. Bahkan kan kemarin beliau sempat ikut pemilu ya. Karena beliau juga kan politisi,” tuturnya.

Sayangnya, pada Agustus 2024 lalu, kesehatan Puput Novel mendadak menurun drastis. Menurut Baginda, hal itu lantaran sang kakak mengalami sejumlah komplikasi, mulai dari paru-paru hingga jantung.

“Kita pikir akan membaik. Cuma pas 2024 itu, pas bulan Agustus itu udah langsung drop. Mendadak drop, karena ada komplikasi. Jadi emang keadaan memburuk dengan cepat,” tutur Baginda.

“Beliau itu ada komplikasi di paru-paru, liver dan jantung. Terutama yang paru-paru ya. Karena kan nggak bisa napas. Dan mungkin karena dari nggak bisa napas itu, kerja jantungnya jadi lebih berat,” katanya.

Bahkan, menurut Baginda, selama dirawat empat hari di rumah sakit MMC Jakarta, sang kakak mengalami masa-masa kritis hingga harus mengembuskan napas terakhir karena mengalami gagal jantung.