Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Puput Novel Idap Kanker Payudara sejak 2021, Alami Komplikasi Sebelum Meninggal

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |07:20 WIB
Puput Novel Idap Kanker Payudara sejak 2021, Alami Komplikasi Sebelum Meninggal
Adik Puput Noven, Baginda Jaya. (Foto: Okezone/ Wiwie Heryani)
A
A
A

ADIK kandung Puput Novel, Baginda Jaya mengungkapkan, mendiang sang kakak meninggal karena riwayat penyakit kanker payudara yang sudah dideritanya sejak 2021.

Saat itu, Puput mulai menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit dan bahkan sempat membaik selama 2022-2023. Di kurun waktu tersebut, Puput juga terbilang cukup aktif, salah satunya di dunia politik.

“Udah dari 2021. Sudah terdiagnosa langsung kanker payudara ya. Nggak lama sih kita, sebulan kemudian langsung ambil tindakan medis,” ujar Baginda, saat diwawancara MNC Portal, di rumah duka yang ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu 8 September 2024.

“2022-2023 itu sempat membaik. Bahkan kan kemarin beliau sempat ikut pemilu ya. Karena beliau juga kan politisi,” tuturnya.

Sayangnya, pada Agustus 2024 lalu, kesehatan Puput Novel mendadak menurun drastis. Menurut Baginda, hal itu lantaran sang kakak mengalami sejumlah komplikasi, mulai dari paru-paru hingga jantung.

Adik Puput Noven Baginda Jaya

“Kita pikir akan membaik. Cuma pas 2024 itu, pas bulan Agustus itu udah langsung drop. Mendadak drop, karena ada komplikasi. Jadi emang keadaan memburuk dengan cepat,” tutur Baginda.

“Beliau itu ada komplikasi di paru-paru, liver dan jantung. Terutama yang paru-paru ya. Karena kan nggak bisa napas. Dan mungkin karena dari nggak bisa napas itu, kerja jantungnya jadi lebih berat,” katanya.

Bahkan, menurut Baginda, selama dirawat empat hari di rumah sakit MMC Jakarta, sang kakak mengalami masa-masa kritis hingga harus mengembuskan napas terakhir karena mengalami gagal jantung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172234/fahmi_bo-G3rz_large.jpg
Riwayat Penyakit Fahmi Bo Terungkap, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/481/3161455/demam-Mbf5_large.jpg
Mengenal Lyme Disease, Penyakit dari Gigitan Kutu yang Bisa Dicegah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/481/3157967/osbourne-tH2U_large.jpg
Ozzy Osbourne Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun, Ini Warisan Musik dan Riwayat Penyakitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/481/3122408/ayu_ting_ting_ungkap_kondisi_terkini_wendi_cagur_usai_dilarikan_ke_igd-1Qy3_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Terkini Wendi Cagur Usai Dilarikan ke IGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/487/3114991/waspadai_gejala_dan_faktor_risiko_serangan_jantung_di_usia_muda-We0s_large.jpg
Waspadai Gejala dan Faktor Risiko Serangan Jantung di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/481/3099910/suami_siti_badriah_alami_gangguan_pencernaan_akibat_kebanyakan_makan_seblak-qJAu_large.jpg
Suami Siti Badriah Alami Gangguan Pencernaan Akibat Kebanyakan Makan Seblak, Ini Dampak Kesehatannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement