HOME WOMEN HEALTH

Kasus DBD di Bandung Tembus 47 Ribu, Ini Tantangan Dinkes Jabar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:00 WIB
Kasus DBD di Bandung Tembus 47 Ribu, Ini Tantangan Dinkes Jabar
Kasus demam berdarah semakin meningkat di Indonesia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DATA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mencatat kumulatif kasus Demam Berdarah (DBD) di Indonesia sampai dengan minggu ke-33 2024 sebanyak 181.079 kasus dengan 1.079 kematian. Angka ini lebih tinggi dibandingkan jumlah keseluruhan kasus sepanjang 2023 yaitu 44.438 kasus DBD dengan 322 kematian.

Kota Bandung sendiri mencatatkan jumlah kasus DBD tertinggi pada periode yang sama dengan 46.594 kasus dan 281 kematian. Hal inilah salah satunya yang melatarbelakangi kegiatan ‘Langkah Bersama Cegah DBD’ diselenggarakan di kota Bandung sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya melakukan pencegahan DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. R. Vini Adiani Dewi memaparkan pihaknya menghadapi tantangan serius dalam mencegah dan mengendalikan DBD. Setiap tahun, banyak warga terkena dampak penyakit ini, terutama di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

“Hingga awal September saja, kami mencatat 47.525 kasus DBD di Jawa Barat dengan 286 kematian,” ujar Vini dalam acara bertajuk ‘Langkah Bersama Cegah DBD’ bersama PT Takeda Innovative Medicines, baru-baru ini

Vini menambahkan pihaknya terus melakukan upaya maksimal melalui program pengendalian vektor dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, pencegahan DBD bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama.

Demam Berdarah

Untuk itu, pihaknya menggelar kegiatan ‘Langkah Bersama Cegah DBD’ bersama Kementerian Kesehatan RI dengan PT Takeda Innovative Medicines, pemerintah dan pemangku kepentingan setempat, yang berlangsung di di kota kembang, Bandung, Jawa Barat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pihaknya berkomitmen menurunkan angka kasus dan kematian akibat DBD di Jawa Barat.

“Strategi ini mencakup pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, kami mengajak seluruh warga Jawa Barat turut aktif dalam pencegahan DBD melalui praktik 3M Plus dan memanfaatkan inovasi vaksin DBD demi kesehatan dan keselamatan bersama,” katanya.

Di sisi lain, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan RI, dr. Vini, dr. Anas Ma'ruf, MKM, menyampaikan Indonesia menghadapi beban signifikan yang disebabkan oleh DBD, dengan ribuan kasus yang dilaporkan setiap tahun.

Pemerintah telah menyusun strategi nasional yang komprehensif untuk memerangi penyakit ini, dengan fokus pada penguatan sistem surveilans, pengendalian vektor, dan pemberdayaan masyarakat.

