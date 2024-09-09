Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sebelum Meninggal Dunia, Puput Novel Sempat Dirawat 3 Hari di Rumah Sakit Akibat Kanker

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |02:00 WIB
Sebelum Meninggal Dunia, Puput Novel Sempat Dirawat 3 Hari di Rumah Sakit Akibat Kanker
Puput Novel sempat dirawat di rumah sakit sebelum meninggal. (Foto: Instagram @puputnovel_)
A
A
A

PENYANYI Puput Novel meninggal dunia di usia 50 tahun pada hari ini, Minggu 8 September 2024. Puput mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 18.24 WIB di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Kabar duka ini disampaikan oleh pihak manajemen Puput Novel, Ruli Siahaan.

Ruli juga mengungkap bahwa Puput Novel meninggal dunia karena mengidap kanker. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Puput sempat dirawat selama kurang lebih tiga hari di rumah sakit. Namun, Ruli tidak menjelaskan secara detail terkait jenis kanker yang diderita Puput sebelum meninggal dunia.

"Sakit kanker, kisaran tiga harian di rawat di rumah sakit," ujar Ruli Siahaan kepada MNC Portal melalui pesan singkat, Minggu 8 September 2024.

Puput Novel

Penyebab meninggalnya Puput juga diungkap oleh rekannya, artis Vonny Cornellnha melalui akun X @vonnycornellya_. Artis berusia 45 tahun ini menjawab pertanyaan netizen yang penasaran dengan penyebab kematian Puput Novel. Menurut keterangan Vonny yang didapat dari pihak Puput, sang sahabat meninggal dunia akibat kanker yang dideritanya.

"Innalillahi wa innaillaihi rojiun. Selamat jalan mba Puput Novel, Semoga husnul khotimah. Mendapat tempat terbaik disisi Allah SWT, dilancarkan jalan menuju surgaNya. Keluarga dan sahabat diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan. Aamiin YRA," katanya.

"Menurut kerabat dekatnya, kanker mas," tutur Vonny.

(Leonardus Selwyn)

      
