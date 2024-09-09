Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sisa Nasi Matang Disimpan di Kulkas, Berapa Lama Bisa Bertahan?

Anisya Putri Fadhilah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |20:30 WIB
MESKI menjadi makanan pokok sehari-hari banyak orang di Indonesia, namun tak dipungkiri terkadang nasi yang sudah matang tidak langsung habis dikonsumsi di hari yang sama.

Kemudian nasi sisa ini biasanya disimpan di kulkas untuk dimakan nanti. Oleh sebab itu, menyimpan nasi dengan cermat sangatlah penting guna mencegah penyakit yang disebabkan oleh makanan.

Terlihat sepele, tapi menyimpan sisa nasi yang matang ini ada caranya tersendiri loh! Pertama, pastikan untuk segera mendinginkan atau menurunkan suhu nasi yang telah dimasak tersebut. Baru kemudian simpan dalam wadah tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi.

Berdasarkan USDA (Departement Agrikultur Amerika Serikat), nasi yang sudah matang sebaiknya disimpan pada suhu 5 derajat Celsius atau lebih rendah. Selain itu, penting untuk memanaskannya dengan sempurna sebelum dikonsumsi kembali.

Nasi Putih

