6 Makanan Kaya Omega-3, Sempurna untuk Diet Vegetarian

ASAM lemak omega-3 merupakan nutrisi esensial yang penting bagi kesehatan tubuh. Maka dari itu, penting untuk memastikan kita mengonsumsi makanan yang sarat alias kaya akan kandungan omega-3.

Omega-3 sendiri biasanya sering kali dihubungkan dengan ikan berlemak. Padahal, nutrisi esensial ini tak hanya ada di ikan loh! Sebab ada berbagai sumber nabati yang kaya akan omega-3 yang bisa Anda masukkan ke dalam pola makan sehari-hari.

Dilansir dari Food NDTV Senin (9/9/2024) berikut enam makanan kaya omega-3 yang sempurna, alias cocok juga untuk yang ingin diet vegetarian.

1. Biji chia: Meski ukurannya kecil, biji chia sangat bermanfaat. Kaya akan nutrisi, termasuk asam lemak omega-3, serat, protein, dan antioksidan, biji chia menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan asupan omega-3 Anda. Salah stau super food ini mengandung asam alfa-linolenat (ALA) yang dapat diubah tubuh menjadi DHA dan EPA, dua bentuk omega-3 yang lebih aktif, meski pun efisiensi konversi ini bisa bervariasi.

2. Biji rami: Mengandung serat serta lignan yang memiliki sifat antioksidan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari biji rami, sebaiknya giling bijinya sebelum dikonsumsi karena biji rami utuh bisa melewati sistem pencernaan tanpa dicerna dengan baik.