Alasan 2 Chef asal Indonesia Pilih Masak Soto Betawi dan Klepon di MHR Culinary Conference 2024 Illoilo Filipina

CHEF asal Indonesia, Santoso Windoe, mengungkap alasan kenapa menyajikan Soto Betawi dan Klepon di Megaworld Hotels & Resorts (MHR) Culinary Conference 2024 yang berlangsung di Hotel Richmonde, Illoilo, Filipina, pada Sabtu 7 September 2024. Ia mengatakan menu di atas dipilih karena masyarakat Filipina suka dengan masakan manis.

“Masyarakat Filipina suka manis, maka kita pilih lah Klepon. Klepon itu kan ada gula merahnya juga, manis lah kemudian kita kombinasi juga dengan mangga asli Filipina,” kata Santoso Windoe yang kini menjabat sebagai Corporate Executive Chef Archipelago International Hotels, Resorts & Residences, kepada Okezone dan satu media lain dari Indonesia di Filipina.

Tak cuma menghadirkan makanan manis, Chef Santoso Windoe dan sang rekan yang menjabat sebagai Corporate Pastry Chef, Risman Sukmawan, juga menghadirkan makanan yang khas dengan Indonesia, yakni menggunakan santan.

Karena itu, dipilih lah Soto Betawi. Awalnya, Rawon yang ingin disajikan Chef Santoso Windoe dan Chef Risman Sukmawan di hadapan para tamu undangan yang merupakan para petinggi MHR. Namun, karena ada salah satu bahan yang tidak tersedia, mereka mengubahnya menjadi soto betawi.

“Kalo di Indonesia kan kebanyakan menggunakan santan. Makanya kita bikin soto Betawi. Awalnya kita mau memperkenalkan rawon karena kan manis tuh. Tapi, karena ada salah satu bahan yang enggak tersedia di sini, makanya kita ganti Soto Betawi,” lanjut chef yang biasa disapa Windoe ini.

“Soto Betawi juga ada manisnya karena pake susu kental manis. Namun, untuk presentasi tadi, kita pake presentasi yang berbeda. Kita pake sate maranggi yang juga manis,” tegas chef yang telah empat kali juara MLA Black Box Competition ini.