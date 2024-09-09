RESEP kue hari ini adalah cenil ubi ungu yang kerap menjadi jajanan pasar. Kue cenil biasanya diberikan taburan berupa parutan kelapa.
Nah, berikut resep dan cara membuat cenil ubi ungu, seperti dilansir dari akun Cookpad Ge Adhian, @ge_aja_simple.
Bahan-bahan
125 gram ubi ungu kukus
200 gram tepung tapioka Rose Brand
1/2 sendok teh garam
175 mililiter air panas
Bahan balutan
1/2 butir kelapa setengah tua parut
2-3 sendok makan gula pasir Rose Brand
Cara Membuat
1. Kukus kelapa parut bersama ubi di wadah terpisah, sisihkan
2. Haluskan ubi ungu kukus, sisihkan
3. Campur ubi dan tepung tapioka
4. Tuang air panas sedikit-sedikit sambil diuleni sampai kalis
5. Bentuk sesuai selera
6. Didihkan air dengan 1 sendok makan minyak goreng
7. Rebus cenil sampai matang, jika sudah terapung, angkat
8. Campur kelapa parut kukus dengan gula pasir, aduk rata
9. Gulirkan cenil diatas parutan kelapa
10. Sajikan.
(Martin Bagya Kertiyasa)