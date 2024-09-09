Resep Udang Balon yang Viral di TikTok, Gampang Buatnya Loh

WARGA TikTok tengah dihebohkan dengan resep udang balon yang unik dan ramai dicoba para netizen. Resep ini viral usai dicoba para kreator konten di TikTok yang penasaran dengan cara membuat olahan udanh tersebut.

Salah satunya yang mempopulerkan ialah TikToker bernama Mursid. Lewat akun TikTok-nya, @mursid241, video saat dirinya membuat udang balon itu ditonton hingga mencapai lebih dari 20 juta kali.

Udang balon sendiri merupakan udang yang dibaluri adonan tepung dan mengembang saat digoreng. Namun, pembuatannya tak semudah yang dibayangkan serta butuh trik khusus.

Buat Anda yang ingin mencoba membuat udang balon, perhatikan dulu bagaimana tips dan campuran adonannya. Biar udang balon Anda berhasil, yuk intip resepnya dari akun Instagram, @luvitaho.

Bahan-bahan:

200-300 gram udan

100 gram minyak sayur

100 gram putih telur

65 gram tepung/pati kentang

30 gram maizena

15 gram tepung pro sedang

2 gram baking powder

25 gram air dingin

Cara membuat:

1. Bersihkan undang dari kotoran dan kulit, cuci lalu keringkan

2. Bumbui udang dengan garam dan lada

3. Untuk adonan, masukan semua bahan kering ke dalam wadah

4. Tambahkan putih telur sedikit demi sedikit, lalu aduk merata

5. Masukan air dingin, aduk hingga adonan mengental

6. Lumuri udang ke adonan yang sudah disiapkan

7. Tuang minyak di wajan, tunggu sampai benar-benar panas

8. Masukan udang yang sudah dilumuri adonan tepung

9. Bila mengembang, siram-siram udang dengan minyak di wajan hingga kecoklatan

10. Udang balon pun siap disajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)