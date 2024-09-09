Potret Wonyoung IVE yang Ditunjuk Jadi Model Baru Tommy Jeans

WONYOUNG IVE tampil lebih fashionable gaya dan segar sebagai model baru Tommy Jeans untuk kampanye Musim Gugur 2024. Dengan penampilan barunya, Wonyoung memamerkan kecantikannya dalam berbagai gaya dan gaya "back to college".

Pada akhir Agustus silam , Tommy Jeans meluncurkan kampanye yang menampilkan Wonyoung dalam berbagai pakaian populer. Mulai dari hoodies, jaket, sweatshirt, bahkan Tommy Jeans, Wonyoung membuktikan bahwa apapun yang dikenakannya bisa diubah menjadi tampilan baru.

Kemampuan Wonyoung untuk menghidupkan kembali semangat muda merek dengan gayanya yang stylish menjadikannya wajah yang sempurna untuk menampilkan koleksi denim baru Tommy.

Pemilihan Wonyoung sebagai model kampanye tidak hanya menunjukkan pengaruhnya yang besar di dunia fashion, tetapi juga menunjukkan bagaimana ia mendefinisikan ulang konsep fashion anak muda.