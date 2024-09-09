Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Wonyoung IVE yang Ditunjuk Jadi Model Baru Tommy Jeans

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |18:00 WIB
Potret Wonyoung IVE yang Ditunjuk Jadi Model Baru Tommy Jeans
Wonyoung IVE Terpilih Jadi Model Tommy Jeans. (Foto: Instagram)
A
A
A

WONYOUNG IVE tampil lebih fashionable gaya dan segar sebagai model baru Tommy Jeans untuk kampanye Musim Gugur 2024. Dengan penampilan barunya, Wonyoung memamerkan kecantikannya dalam berbagai gaya dan gaya "back to college".

Pada akhir Agustus silam , Tommy Jeans meluncurkan kampanye yang menampilkan Wonyoung dalam berbagai pakaian populer. Mulai dari hoodies, jaket, sweatshirt, bahkan Tommy Jeans, Wonyoung membuktikan bahwa apapun yang dikenakannya bisa diubah menjadi tampilan baru.

Kemampuan Wonyoung untuk menghidupkan kembali semangat muda merek dengan gayanya yang stylish menjadikannya wajah yang sempurna untuk menampilkan koleksi denim baru Tommy.

Wonyoung IVE

Pemilihan Wonyoung sebagai model kampanye tidak hanya menunjukkan pengaruhnya yang besar di dunia fashion, tetapi juga menunjukkan bagaimana ia mendefinisikan ulang konsep fashion anak muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068734/wi_ha_jun-Mav2_large.jpeg
Sapa Penggemar di Indonesia, Wi Ha Jun Terpesona Senyum Fans Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/612/3027536/bagi_bagi_freebies-SWqD_large.jpg
Penggemar Byeon Woo Seok Berbagi Hadiah di Fan Meeting Jakarta, Ada yang Siapkan 1.000 buah Freebies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/205/2820542/5-fakta-menarik-konser-suga-bts-di-ice-bsd-yang-dimulai-hari-ini-fUEskMAuEI.jpg
5 Fakta Menarik Konser Suga BTS di ICE BSD yang Dimulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/09/205/2795605/lagu-duet-suga-bts-dan-iu-dominasi-chart-oricon-6ks1axODfG.jpg
Lagu Duet Suga BTS dan IU Dominasi Chart Oricon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/17/205/2729013/wow-baru-rilis-album-candy-nct-dream-rajai-tangga-lagu-itunes-dunia-oBgmvisRJB.jpg
Wow! Baru Rilis, Album Candy NCT DREAM Rajai Tangga Lagu iTunes Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/06/205/2721984/tampil-formal-dpr-ian-bikin-penonton-konser-the-regime-world-tour-jakarta-histeris-Rd4tAyDh6s.jpg
Tampil Formal, DPR Ian Bikin Penonton Konser The Regime World Tour Jakarta Histeris
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement