MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF Tampilkan Modest Fashion Indonesia yang Siap Mendunia

MUSLIM Fashion Festival (MUFFEST)+ 2024 Road to IN2MF telah sukses diselenggarakan oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) bersinergi dengan Bank Indonesia dan Gemalindo Kreasi Indonesia pada 8-11 Agustus 2024 di Istora Senayan Jakarta.

Tahun ini, perhelatan modest fashion terbesar di Indonesia yang digelar untuk kesembilan kalinya ini, menawarkan banyak kebaruan. MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF menghadirkan rangkaian acara trade show dan fashion show lebih dari 175 brand untuk memasarkan keunggulan produk modest fashion dan gaya hidup halal Indonesia.

Dengan mengusung tema “Flying to The Global Market”, MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF memberikan pengalaman berbelanja dengan semangat travel in style menuju panggung dunia.

Tema tersebut dimaknai pula sebagai kesiapan modest fashion Indonesia menjadi trendsetter di pasar internasional dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat modest fashion dunia.

Kolaborasi sektor fesyen dan musik turut menjadi sorotan MUFFEST+ tahun ini, seperti fashion show yang diiringi penampilan musisi muda sebagai bintang tamu, yaitu Voice of Baceprot dan HIVI.

Gelaran MUFFEST+ konsisten menghadirkan keragaman gaya modest fashion mulai dari street wear, urban dan kontemporer style, evening wear, hingga syar’i dengan mengaplikasikan konsep sustainable atau keberlanjutan.