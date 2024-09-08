Potret Terbaru Jessica Wongso, Asyik Main Golf dengan Sang Pengacara

MANTAN terpidana kasus kopi sianida, Jessica Wongso kembali terlihat di publik. Setelah bebas dari penjara, Jessica mulai beradaptasi dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Baru-baru ini, Jessica juga terlihat semakin cantik dan modis saat muncul di media sosial. Momen itu diunggah oleh akun Instagram pengacara Hidayat Bostam, @bostam237. Dalam postingan itu, Jessica terlihat bergaya dengan outfit yang minimalis dan elegan. Dirinya jug terlihat asyik bermain golf.

“Petty Hasibuan dan Jessica di lapangan golf,” tulis Bostam.

Dari unggahan ini, Jessica terlihat memesona dan semakin fresh dengan dress berwarna beige. Dirinya nampak asyik berpose bersama putri sang pengacara Otto Hasibuan, Petty Hasibuan.

Jessica tak kalah cantik dengan Petty saat mereka berpose bersama. Terlihat raut bahagia terpancar dari wajahnya.

Nampak Jessica membiarkan rambutnya tergerai manja dan memamerkan senyuman bahagianya. Jessica juga terlihat bahagia dengan outfit yang sederhana, namun tetap memukau.

Selain itu, adapula momen Jessica juga ikut makan bersama Otto Hasibuan dan Hidayat Bostam. Pertemuan mereka terlihat dan penuh senyum bahagia. Jessica terlihat semakin cantik dan memesona dengan gaya busana simple-nya yang elegan.