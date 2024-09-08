Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Jessica Wongso, Asyik Main Golf dengan Sang Pengacara

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:06 WIB
Potret Terbaru Jessica Wongso, Asyik Main Golf dengan Sang Pengacara
Hidayat Bostam, Petty Hasibuan dan Jessica Wongso. (Foto: Instagram)
A
A
A

MANTAN terpidana kasus kopi sianida, Jessica Wongso kembali terlihat di publik. Setelah bebas dari penjara, Jessica mulai beradaptasi dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Baru-baru ini, Jessica juga terlihat semakin cantik dan modis saat muncul di media sosial. Momen itu diunggah oleh akun Instagram pengacara Hidayat Bostam, @bostam237. Dalam postingan itu, Jessica terlihat bergaya dengan outfit yang minimalis dan elegan. Dirinya jug terlihat asyik bermain golf.

Jessica Wongso

“Petty Hasibuan dan Jessica di lapangan golf,” tulis Bostam.

Dari unggahan ini, Jessica terlihat memesona dan semakin fresh dengan dress berwarna beige. Dirinya nampak asyik berpose bersama putri sang pengacara Otto Hasibuan, Petty Hasibuan. 

Jessica tak kalah cantik dengan Petty saat mereka berpose bersama. Terlihat raut bahagia terpancar dari wajahnya.

Jessica Wongso

Nampak Jessica membiarkan rambutnya tergerai manja dan memamerkan senyuman bahagianya. Jessica juga terlihat bahagia dengan outfit yang sederhana, namun tetap memukau.

Selain itu, adapula momen Jessica juga ikut makan bersama Otto Hasibuan dan Hidayat Bostam. Pertemuan mereka terlihat dan penuh senyum bahagia. Jessica terlihat semakin cantik dan memesona dengan gaya busana simple-nya yang elegan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/337/3080142/jessica_wongso-olPV_large.jpg
Jaksa Bongkar Nasihat Mirna Salihin soal Kisah Cinta Jessica Wongso Berujung Kasus Kopi Sianida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/337/3080125/viral-dItk_large.jpg
Kubu Jessica Tuding Ada Manipulasi Video Pembunuhan Mirna Salihin, Jaksa: Lagu Lama Judul Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077079/sidang_pk_jessica_kumala_wongso-zUbw_large.jpg
Novum Belum Disumpah, Sidang PK Jessica Wongso Ditunda pada 29 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/337/3073619/jessica_kumala_wongso_ajukan_pk-QpBn_large.jpg
Jessica Wongso Ajukan PK, Kejagung: Kami Serahkan Sepenuhnya pada Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072825/jessica_wongso-MV5U_large.jpeg
Ini Kata Jessica Wongso Soal Mengajukan PK Kasus Kopi Sianida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072800/jessica_kumala_wongso_ajukan_pk-QWfD_large.jpg
Resmi Ajukan PK Kasus Kopi Sianida, Jessica Wongso Bawa Novum Flashdisk Rekaman CCTV
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement