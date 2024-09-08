Momen Aurelie Moeremans Dikretek sang Pacar, Endingnya Bikin Iri Netizen

ARTIS cantik Aurelie Moeremans kembali memamerkan momen mesranya dengan sang kekasih, dr. Tyler Bigenho. Kali ini, wanita berdarah Indonesia-Belgia itu mengunggah video saat dirinya dikretek oleh sang pacar yang merupakan seorang dokter Chiropractor.

Momen itu diunggah Aureli di akun Instagram-nya, @aurelie. Terlihat dr. Tyler mencoba membuat sang kekasih rileks sebelum dikretek olehnya.

“Apakah kamu gugup?,” kata dr. Tyler yang dijawab Aurelie dengan senyuman.

Ini merupakan perdana Aurelie membagikan dirinya melakukan chiropractic bersama pacar tercintanya. Sebelumnya, banyak netizen menunggu Aurelie dikretek oleh sang kekasih yang ahli di bidangnya.

Aurelie Moeremans mencoba terapi kretek-kretek dengan sang pacar, (Foto: Instagram @aurelie)

Alih-alih dikretek sungguhan, beberapa kali konten chiropractic Aureli dan dr. Tyler justru hanya candaan dan berakhir kocak. Namun kini, Aurelie benar-benar dikretek oleh sang kekasih. Setelah membuat Aurelie rileks, dr. Tyler pun mulai melakukan chiropractic pada sang kekasih.

Dia memulai dengan bagian leher kanan Aurelie. Dengan singkat, dr. Tyler berhasil melakukan kretek dan membuat Aurelie tersenyum. Setelahnya, pria yang menetap di Amerika Serikay itu pun hendak melakukan chiropractic di sisi leher kiri Aurelie. Saat mencoba merilekskannya, dr. Tyler justru bikin sang kekasih auto salting.