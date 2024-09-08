REKOMENDASI 30 pantun pinjam dulu seratus yang lucu menarik dikulik. Terlebih konten pernyataan pinjam seratus viral sudah berlangsung sejak awal 2023.
Bukan hanya disampaikan oleh kalangan netizen, tapi para pesohor dari artis hingga atlet juga ikut tren tersebut. Bahkan ada beberapa pantun yang memiliki maknan pinjam dulu seratus.
Berikut 30 pantun pinjam dulu seratus yang viral:
1. Ikan gurame enaknya direbus
Ikan arwana makannya gabus
Agar silaturahmi tidak putus
Pinjam dulu seratus
2. Ikan lohan ikan gabus
Direndam dulu, baru direbus
Supaya silaturahmi jalan terus
Pinjam dulu seratus
3. Burung elang terbang tinggi
Mencari mangsa di pohon pinus
Kalau boleh pinjam seratus
Besok hari nanti diganti
4. Pergi ke sawah menanam padi
Padi ditanam biarlah subur
Bukan bermaksud hati hanya memberanikan diri
Pinjam dulu seratus buat beli nasi
5. Makan buah duku di rumah Agus
Agar silaturahmi tidak terputus
Pinjam dulu seratus
6. Pulang ke desa jalannya mulus
Eh di jalan malah bocor halus
Agar silaturahmi tidak terputus
Pinjam dulu seratus
7. Naik perahu ke pulau seberang
Memancing ikan di waktu senja
Uang jajan menipis di akhir bulan yang panjang
Pinjam seratus boleh lah, ya?