30 Pantun Pinjam Dulu Seratus yang Lucu

Minggu, 08 September 2024 |08:11 WIB

REKOMENDASI 30 pantun pinjam dulu seratus yang lucu menarik dikulik. Terlebih konten pernyataan pinjam seratus viral sudah berlangsung sejak awal 2023.

Bukan hanya disampaikan oleh kalangan netizen, tapi para pesohor dari artis hingga atlet juga ikut tren tersebut. Bahkan ada beberapa pantun yang memiliki maknan pinjam dulu seratus.

Berikut 30 pantun pinjam dulu seratus yang viral:

1. Ikan gurame enaknya direbus

Ikan arwana makannya gabus

Agar silaturahmi tidak putus

Pinjam dulu seratus

2. Ikan lohan ikan gabus

Direndam dulu, baru direbus

Supaya silaturahmi jalan terus

Pinjam dulu seratus

3. Burung elang terbang tinggi

Mencari mangsa di pohon pinus

Kalau boleh pinjam seratus

Besok hari nanti diganti

4. Pergi ke sawah menanam padi

Padi ditanam biarlah subur

Bukan bermaksud hati hanya memberanikan diri

Pinjam dulu seratus buat beli nasi

5. Makan buah duku di rumah Agus

Agar silaturahmi tidak terputus

Pinjam dulu seratus

6. Pulang ke desa jalannya mulus

Eh di jalan malah bocor halus

Agar silaturahmi tidak terputus

Pinjam dulu seratus

7. Naik perahu ke pulau seberang

Memancing ikan di waktu senja

Uang jajan menipis di akhir bulan yang panjang

Pinjam seratus boleh lah, ya?