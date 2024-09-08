Pentingnya Sosialisasi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual, Dorong Perkembangan Industri dan Teknologi!

DIREKTUR Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Sugito menekankan pentingnya sosialisasi dan diseminasi kekayaan intelektual (KI) sebagai upaya pembangunan ekonomi di suatu negara dengan mendorong perkembangan industri, teknologi, serta budaya.

“Kemampuan suatu negara untuk melindungi KI akan menentukan posisi mereka dalam teknologi global dan dalam aspek sosial," ujar Sugito dalam acara DJKI Mendengar dan Mengedukasi, Jumat 6 September 2024, di Taman Werdhi Budaya Art Center, Bali.

"Kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi karena unsur teknologi, industri, dan budaya adalah unsur vital dalam aktivitas ekonomi suatu negara,” katanya.

Sugito juga menyatakan bahwa pengembangan riset dan inovasi adalah kunci untuk membangun daya saing bangsa, khususnya di ranah perguruan tinggi. Kekayaan intelektual bukan hanya soal hukum, tetapi juga terkait dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat bangsa.

DJKI berikan edukasi tentang pentingnya hak cipta. (Foto: Okezone/ Leonardus Selwyn)

“Tantangan dalam dunia riset dan industri di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan seputar perbedaan kebutuhan industri dengan hasil inovasi yang dihasilkan," kata Sugito.

"Hal ini penting karena telah banyak kegiatan riset yang menghasilkan berbagai inovasi di berbagai bidang akan tetapi masih belum banyak yang dimanfaatkan oleh industri,” katanya.

Sistem kekayaan intelektual dapat mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. Masyarakat akan mendapat manfaat dari basis pengetahuan yang lebih luas, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Dukungan seni kreatif yang lebih luas, akses yang lebih luas ke pasar internasional dan perlindungan konsumen yang lebih baik.



Sugito menyebut acara ini menjadi momentum untuk memperkenalkan inovasi sistem pendaftaran KI secara daring, yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan permohonan KI. Masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengikuti panel diskusi secara gratis.