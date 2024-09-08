4 Tips Tetap Nyaman Beraktivitas di Luar Rumah saat Cuaca Panas

CUACA panas terik melanda sejumlah wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Teriknya matahari ini tentu membuat aktivitas di luar ruangan perlu diperhatikan agar tidak berdampak buruk pada kondisi kesehatan.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa peningkatan suhu udara di wilayah Pulau Jawa akan berlangsung hingga bulan Oktober 2024. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan peningkatan suhu udara akhir-akhir ini pun berhubungan dengan periode musim kemarau.

“Di pulau Jawa, peningkatan suhu ini juga terkait dengan periode musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan Oktober,” ujar Ardhasena kepada MNC Portal, Sabtu 7 September 2024.

Untuk itu, penting bagi Anda menjaga kesehatan dan menyiapkan beberapa hal agar aktivitas di luar ruangan tetap nyaman di tengah cuaca panas. Persiapan ini penting supaya kondisi Anda tetap prima dan terhindar dari berbagai risiko kesehatan di tengah panas yang terik.

Penasaran, apa saja tips tetap nyaman beraktivitas di luar ruangan saat cuaca panas? Berikut tipsnya melansir berbagai sumber, Senin (9/9/2024).

Pertama membawa kipas portable. Penggunaan kipas portable ini bisa membantu Anda beraktivitas lebih nyaman karena memberikan udara di tengah cuaca panas. Cobalah untuk selalu membawa kipas portable ini di tas Anda. Selain membantu membuat tubuh lebih sejuk, hal ini juga berdampak pada kenyamanan agar lebih leluasa saat beraktivitas.

2. Gunakan Pakaian yang Nyaman

Selanjutnya menggunakan pakaian yang nyaman. Saat cuaca panas, pastikan Anda mengenakan pakaian dengan bahan katun yang menyerap keringat. Selain membuat nyaman, keringat yang terserap juga bisa menjaga kesehatan kulit Anda. Hindari pakaian dengan bahan berbulu atau kulit.

Selain kurang nyaman, pakaian tersebut juga tak menyerap keringat dengan baik sehingga bisa mengganggu aktivitas Anda di cuaca panas.

3. Pakai Sunscreen

Selanjutnya dialah menggunakan sunscreen. Memakai sunscreen saat di luar ruangan sangat penting untuk menjaga sinar UVA dan UVB yang berdampak buruk untuk kulit. Gunakan sunscreen dengan SPF minimal 50 agar kulit lebih lama terlindungi dari sinar matahari.

Gunakan sunscreen yang ringan sehingga tidak membuat kulit terasa berat sehingg menimbulkan rasa tak nyaman.