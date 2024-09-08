Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit MMC sebelum Meninggal, Puput Novel Sakit Apa?

PENYANYI Puput Novel meninggal dunia di usia 50 tahun. Kabar duka ini dibenarkan oleh adik sepupu mendiang Puput, Alblen Fabe.

Puput diketahui menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 18.24 WIB di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Lantas sebenarnya Puput Novel menderita sakit apa?

"Betul, kakak sepupu saya, Puput Novel, telah meninggal dunia. Hj Puput Novel Balweel pada pukul 18:24 di rumah sakit MMC KUNINGAN JAKARTA," ujar Alblen Fabe melalui pesan singkat, Minggu (8/9/2024).

Namun, Alblen enggan menjelaskan lebih lanjut soal penyakit yang diderita kakak sepupunya sebelum meninggal dunia.

Terpisah, pihak manajemen Puput Novel, Ruli Siahaan mengungkap bahwa Puput Novel meninggal dunia karena mengidap kanker. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Puput sempat dirawat selama kurang lebih tiga hari di rumah sakit.

Namun, Ruli tidak menjelaskan secara detail terkait jenis kanker yang diderita Puput sebelum meninggal dunia.

"Sakit kanker, kisaran tiga harian di rawat di rumah sakit," ujar Ruli Siahaan kepada MNC Portal melalui pesan singkat, Minggu (8/9/2024).

Sebelumnya, rekan sejawat Puput Novel, Vonny Cornelia, menyebut Puput meninggal dikabarkan karena mengidap penyakit kanker.

"Innalillahi wa innaillaihi rojiun... Selamat jalan mba Puput Novel, Semoga husnul khotimah. Mendapat tempat terbaik disisi Allah SWT, dilancarkan jalan menuju surgaNya. Keluarga dan sahabat diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan. Aamiin YRA," tulisnya.

"Menurut kerabat dekatnya, kanker mas," tulis Vonny di akun X miliknya.