Kemenkes Resmikan PLTS di RS Bekasi, Perdana di Jabodetabek

KEMENTERIAN Kesehatan RI (Kemenkes) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Rumah Sakit Primaya Hospital, Kota Bekasi, Sabtu 7 September 2024. Pembangkit Listrik Tenaga Surya ini dipasang seluas 2800 m2 dilakukan di atap gedung dan menjadi rumah sakit swasta pertama di Jabodetabek yang mengoperasikannya.

Dokter Yuli Astuti Saripawan, M.Kes, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia turut menghadiri peresmian PLTS di RS swasta di Bekasi ini. Dia mengatakan ini merupakan ide cemerlang yang perlu ditiru oleh rumah sakit lainnya.

BACA JUGA: Menu Makanan Paus Fransiskus agar Tetap Sehat dan Penyakitnya Tidak Kambuh

“Hari ini jadi suatu kebanggan. Ini inovasi baru yang harus ditularkan, dan ini jadi sesuatu perubahan yang baik terhadap polusi,” kata drg. Yuli, Sabtu 7 September 2024.

Dokter Yuli mengatakan dengan pengoperasian PLTS ini dapat membuat rumah sakit terus berkomitmen pada pengembangan teknologi ramah lingkungan dan menjadi pelopor dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di sektor kesehatan.

Sementara itu, Leona A. Karnali, CEO Primaya Hospital Group mengatakan panel surya ini akan memenuhi lebih dari 20 persen dari kebutuhan listrik di Primaya Hospital Bekasi Timur.

Selain itu, untuk mendukung strategi penghematan energi, rumah sakit tersebut juga menggunakan teknologi sensor pintar untuk mengoperasikan lampu penerangan, untuk menunjang penggunaan listrik yang lebih efisien.

“Semoga dengan adanya gerakan ini, semakin nyata program sustainable di Primaya Hospital Gorup dan di dunia pe-rumah sakitan,” katanya.

Lebih lanjut, Panel surya ini juga dapat menghasilkan energi bersih sebanyak 524 ribu kWh setiap tahunnya atau setara dengan penekanan emisi karbon sebesar 469 ribu kilogram per tahun. Energi bersih sebanyak 524 ribu kWh setara dengan penggunaan listrik tahunan lebih dari 250 rumah atau perjalanan menggunakan mobil listrik lebih dari 2500 mil.