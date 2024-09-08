Kondisi Rian D'Masiv usai Tersambar Api di Atas Panggung: Untung Pake Jaket Kulit Anti Api

RIAN D'Masiv mengalami insiden kurang menyenangkan saat manggung di sebuah konser musik di Bangka Belitung. Melalui video yang dibagikan di Instagram pribadinya, Rian D'Masiv nyaris tersambar api yang berasal dari mesin efek api panggung.

Saat api menyembur ke atas, Rian yang tengah membawakan lagu Esok Kan Bahagia itu langsung terkejut dan berhenti bernyanyi sambil berjalan ke belakang panggung.

"Kejadian semalam. Alhamdulillah masih diberi keselamatan dan kesehatan??" tulis Rian D'Masiv di Instagram @rianekkypradipta, Sabtu 7 September 2024.

Beruntung kondisi Rian dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi dia menyayangkan adanya peristiwa tersebut.

"Alhamdulilah saya baik baik saja. Tapi kejadian ini sungguh jadi pelajaran berharga untuk crew, stage manager, dan semua yang bertanggung jawab di panggung untuk lebih detail lagi memastikan keamanan musisi di atas panggung," ujar Rian D'Masiv.

Pria bernama Rian Ekky Pradipta itu berharap ke depannya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.