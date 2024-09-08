Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Keindahan Curug Jeglong, Permata Tersembunyi di Kendal Jawa Tengah

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |12:26 WIB
Menikmati Keindahan Curug Jeglong, Permata Tersembunyi di Kendal Jawa Tengah
Curug Jeglong di Kendal, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@jokotusyawan)
A
A
A

KENDAL memiliki destinasi wisata alam yang bisa masuk daftar rekomendasi destinasi liburan akhir pekan. Adalah Curug Jeglong yang berlokasi di Desa Bendosari, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, merupakan tempat wisata yang menawarkan pesona alam menakjubkan. 

Panoramanya sangat indah dengan dikelilingi perbukitan serta hutan yang masih alami dan asri. Curug ini pertama kali ditemukan oleh mahasiswa KKN pada tahun 2015. 

Lokasi persisnya berada di perbatasan Kendal-Batang. Curug Jeglong bisa dibilang detinasi wisata baru, dan belum banyak diketahui orang.

Melansir laman Pemkab Kendal, Curug Jeglong memiliki potensi menjadi destinasi wisata edukasi dan argowisata yang ramai di kemudian hari, banyak pejabat juga ikut mendukung majunya objek wisata ini.

Curug Jeglong(Foto: Instagram/@tri.mega.w)

Curug Jeglong juga bagi Anda penyuka petualangan yang menguji adrenalin. Medan yang dilalui untuk mencapai air terjun ini cukup menantang. 

Tanah yang terjal serta licin menghiasi perjalanan menuju hulu sungai Lampir yang berada tepat dibawah Curug. Stamina tetap perlu diperhatikan, karna memang jalurnya mampu membuat tubuh menjadi mudah lelah. 

Namun jangan khawatir, lelah Anda akan segera terbayarkan setelah melihat keindahan alam di sekitar curug. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/612/3189093//viral-k6xc_large.jpg
Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188078//viral-1OaF_large.jpg
Viral! Wanita Pirang Joget-joget di atas Candi Borobudur, Pengelola Minta Take Down Videonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/25/3186846//viral-KfyY_large.jpg
Viral! Penampakan Air Terjun Lembah Anai Usai Banjir Bandang Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171195//viral-JV78_large.jpg
Duh! Kapolsek di Kendal Digerebek Warga saat Asyik Indehoi di Rumah Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608//candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914//monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement