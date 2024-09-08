Menikmati Keindahan Curug Jeglong, Permata Tersembunyi di Kendal Jawa Tengah

KENDAL memiliki destinasi wisata alam yang bisa masuk daftar rekomendasi destinasi liburan akhir pekan. Adalah Curug Jeglong yang berlokasi di Desa Bendosari, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, merupakan tempat wisata yang menawarkan pesona alam menakjubkan.

Panoramanya sangat indah dengan dikelilingi perbukitan serta hutan yang masih alami dan asri. Curug ini pertama kali ditemukan oleh mahasiswa KKN pada tahun 2015.

Lokasi persisnya berada di perbatasan Kendal-Batang. Curug Jeglong bisa dibilang detinasi wisata baru, dan belum banyak diketahui orang.

Melansir laman Pemkab Kendal, Curug Jeglong memiliki potensi menjadi destinasi wisata edukasi dan argowisata yang ramai di kemudian hari, banyak pejabat juga ikut mendukung majunya objek wisata ini.

(Foto: Instagram/@tri.mega.w)

Curug Jeglong juga bagi Anda penyuka petualangan yang menguji adrenalin. Medan yang dilalui untuk mencapai air terjun ini cukup menantang.

Tanah yang terjal serta licin menghiasi perjalanan menuju hulu sungai Lampir yang berada tepat dibawah Curug. Stamina tetap perlu diperhatikan, karna memang jalurnya mampu membuat tubuh menjadi mudah lelah.

Namun jangan khawatir, lelah Anda akan segera terbayarkan setelah melihat keindahan alam di sekitar curug.