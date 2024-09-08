Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Penumpang Mabuk Bikin Onar di Pesawat, Mengumpat Pilot hingga Serang Pramugari

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |12:39 WIB
SEORANG pria mabuk berat memicu keributan dalam pesawat easyJet dengan rute penerbangan London, Inggris menuju Kos, Yunani. Penumpang itu bahkan sempat mengumpat dan mangolok pilot dengan menyebutnya 'sampah'.

Peristiwa yang terjadi pada 3 September 2024 lalu itu terekam kamera amatir dan videonya beredar di media sosial TikTok. 

Melansir New York Post, insiden tersebut bermula saat pesawat Airbus A320 terbang melewati beberapa turbulensi yang sepertinya mengganggu penumpang tersebut yang sedang dalam keadaan mabuk berat akibat menenggak wiski. 

6 Etika Dasar di Pesawat yang Harus Dipahami oleh Penumpang

Masalah semakin serius ketika pria itu mengatai pilot dengan sebutan 'sampah'. Pria mabuk itu juga sempat berdebat dengan beberapa penumpang lain, sehingga menyebabkan keributan dalam kabin. Situasi kian memburuk ketika pelaku merusak interkom dalam pesawat dan menyerang pramugari. 

Pilot tidak punya pilihan selain melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Munich untuk mengurus penumpang pembuat onar itu. 

Setelah pesawat mendarat, polisi Jerman langsung naik ke pesawat dan memborgol pria itu, serta menggiringnya keluar dari pesawat. 

 

