Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pria Bali Ketiban Sial Pelihara Landak, Ternyata Ini Alasannya Berakhir Masuk Bui

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |12:06 WIB
Pria Bali Ketiban Sial Pelihara Landak, Ternyata Ini Alasannya Berakhir Masuk Bui
Landak Jawa (Foto: Lombok Wild Life Park)
A
A
A

VIRAL di media sosial seorang pria asal Bali bernama Nyoman Sukena, yang harus menghadapi jalur hukum setelah diketahui memelihara landak Jawa. 

Diketahui landak Jawa termasuk hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Hal itulah yang membuat Nyoman terancam hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara.

Meski demikian, Nyoman mengaku tidak tahu bahwa landak Jawa termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Ia pun mengaku tidak bermaksud menjual landak tersebut dan hanya memeliharanya karena hobi.

Landak termasuk satwa dilindungi
Indonesia sendiri memiliki lima spesies landak yang hidup tersebar di berbagai wilayah. Lima spesies landak yang dimaksud adalah landak ekor panjang, landak raya/melayu, landak sumatera, landak jawa, dan landak butun atau duri tebal.

Menurut penelitian jurnal Nature Conservation, April 2021 berjudul 'The Illegal Hunting and Exploitation of Porcupines for Meat and Medicine in Indonesia' oleh Lalita Gomez, diungkapkan bahwaalasan landak dilindungi karena banyak diburu dan geliganya diperjualbelikan.

Geliga landak sendiri merupakan batu hasil dari pengendapan yang terjadi dalam perut hewan landak yang dipercaya berkhasiat untuk mengobati penyakit kanker, leukemia, ginjal, diabetes, epilepsi, kanker payudara, herpes, demam berdarah, tumor otak, kolesterol, asam urat, hingga darah tinggi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/340/3115186//viral-rNBJ_large.jpg
Viral! Petugas Tangkap Truk Penyelundup Ratusan Ekor Satwa Liar Dilindungi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement