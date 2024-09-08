Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cerita Chef Roberto Fiorini, Diminta Jadi Juru Masak Pribadi Paus Fransiskus

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |17:05 WIB
Cerita Chef Roberto Fiorini, Diminta Jadi Juru Masak Pribadi Paus Fransiskus
Chef Roberto Fiorini. (Foto: Instagram)
A
A
A

KUNJUNGAN Paus Fransiskus ke Jakarta menjadi momen tak terlupakan bagi seluruh umat agama Katolik. Tak terkecuali Executive Chef dari
Albagroup Roberto Fiorini, yang didapuk menjadi juru masak pribadi pemimpin tertinggi agama Katolik tersebut.

Kepada media Chef Roberto Fiorini menjelaskan kesempatan yang dia dapat ini berawal dari koneksi sang General Manager Albagroup, Michele Carbotti.

“Sebelumnya kami sudah sering melayani untuk kedutaan besar, dan dari situ Paus Fransiskus memilih kami berdasarkan kriteria-kriteria tertentu,” ujar Chef Fiorini kepada media di Restoran Alba Ristorante baru-baru ini.

Menjadi chef pribadi untuk Paus Fransiskus memberikan kesan mendalam bagi Chef Fiorini, mengingat kedekatannya dengan Roma, tempat tinggal asalnya.

“Saya merasa sangat terhormat bisa melayani Paus Fransiskus di Indonesia. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan, terutama karena Paus sangat dekat dengan kehidupan saya sejak kecil di Roma,” tambahnya.

Selama kunjungan Paus, Chef Fiorini menyajikan sejumlah hidangan favorit, termasuk Lamb Shoulder dan dessert spesial, Bread of Memory, serta Tiramisu. Ia mengakui bahwa proses ini penuh tantangan, terutama terkait detail yang sangat diperhatikan dalam setiap sajian.

 

Halaman:
1 2
      
