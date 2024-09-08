Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sinung Anzu Ungkap Outfit Andalannya saat Manggung

Nida Huwaida , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |19:18 WIB
Sinung Anzu Ungkap Outfit Andalannya saat Manggung
Sinung Anzu saat Manggung di Okezone. (Foto: Okezone)
A
A
A

BAND Pop Anzu kembali mengeluarkan single terbaru mereka bertajuk “Pusing Mikirin Hutang”. Band pop yang berdiri pada 202 ini pun beranggotakan 4 orang.

Adapun empat personil tersebut, yakni Sinung sebagai vokal, Irfan pada drum, Ivan pada Bassist, dan Yudhist pada Gitaris. Lagu “Pusing Mikirin Hutang” disajikan ke dalam sebuah komposisi musik, paduan dari beragam pilihan sound, yang dengan mudah dinikmati oleh siapapun yang mendengarkannya.

Anzu Band

Single ini menceritakan tentang keresahan dan dilematik sebagian besar masyarakat, yang sedang mengalami tekanan finansial tanpa henti.

Di tengah kesibukannya dalam mempromosikan single terbaru, “Pusing Mikirin Hutang” Anzu dalam wawancara eksklusif dengan Okezone, mengungkapkan outfit kesukaan mereka saat manggung.

Sinung sang vokalis lebih suka menyesuaikan outfit yang nyaman dipakai tetapi juga terkesan rapih untuk dilihat orang lain. “Menyesuaikan aja sih kita, yang penting (outfitnya) nyaman dipake, pantes untuk dilihat orang juga jadi enak, gitu aja sih,” kata Sinung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/194/3188673//liliana-7aGK_large.jpg
Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186276//gen_zone-PtVU_large.jpg
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178508//highend-0drV_large.jpg
HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/194/3177355//fashion-gWvB_large.jpg
Strategi Belanja Cerdas ala ShopeeVIP: Tampil Stylish Gak Harus Mahal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/194/3175569//nikita-QwbY_large.jpg
Nikita Mirzani yang Selalu Fashionable di Persidangan, Kali Ini Style Black and White
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement