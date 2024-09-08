Sinung Anzu Ungkap Outfit Andalannya saat Manggung

BAND Pop Anzu kembali mengeluarkan single terbaru mereka bertajuk “Pusing Mikirin Hutang”. Band pop yang berdiri pada 202 ini pun beranggotakan 4 orang.

Adapun empat personil tersebut, yakni Sinung sebagai vokal, Irfan pada drum, Ivan pada Bassist, dan Yudhist pada Gitaris. Lagu “Pusing Mikirin Hutang” disajikan ke dalam sebuah komposisi musik, paduan dari beragam pilihan sound, yang dengan mudah dinikmati oleh siapapun yang mendengarkannya.

Single ini menceritakan tentang keresahan dan dilematik sebagian besar masyarakat, yang sedang mengalami tekanan finansial tanpa henti.

Di tengah kesibukannya dalam mempromosikan single terbaru, “Pusing Mikirin Hutang” Anzu dalam wawancara eksklusif dengan Okezone, mengungkapkan outfit kesukaan mereka saat manggung.

Sinung sang vokalis lebih suka menyesuaikan outfit yang nyaman dipakai tetapi juga terkesan rapih untuk dilihat orang lain. “Menyesuaikan aja sih kita, yang penting (outfitnya) nyaman dipake, pantes untuk dilihat orang juga jadi enak, gitu aja sih,” kata Sinung.