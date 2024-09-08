Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Desainer Indonesia Unjuk Karya di Tokyo Muslim Fashion Show 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |08:22 WIB
6 Desainer Indonesia Unjuk Karya di Tokyo Muslim Fashion Show 2024
6 Desainer Indonesia Unjuk Karya di Tokyo Muslim Fashion Show 2024 (Foto: KBRI Tokyo)
A
A
A

DESAINER Indonesia semakin menunjukkan kiprahnya di dunia fesyen global. Seperti contohnya baru-baru ini, enam orang desainer Tanah Air baru saja unjuk gigi di Tokyo, Jepang.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi  yang didampingi Ibu Nuning Akhmadi dalam acara Tokyo Muslim Fashion Festival (TMFF) 2024 di Shibuya, Tokyo, Jepang, menyebut keikutsertaan enam orang desainer Indonesia di  Tokyo Muslim Fashion Show (TMFF) ini adalah momentum yang patut dirayakan.

"Hari ini, kita merayakan kreativitas enam desainer berbakat Indonesia yang mengadopsi kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan nilai-nilai Islam yang moderat,” kata Heri.

“Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika—Persatuan dalam Keberagaman. Filosofi ini tercermin jelas dalam karya para desainer dengan inspirasi dari tradisi negara kita yang kaya dari Aceh hingga Papua," sambungnya.

tmff 2024 (kbri Tokyo)

Acara ini sendiri digelar oleh Kolam Ikan Creative Communication dan e-Agency dengan didukung sepenuhnya oleh KBRI Tokyo.

"Islam adalah agama yang tumbuh paling cepat di Jepang. Pada 2023, populasi Muslim di Jepang melampaui 200 ribu dan terus bertambah. Hal ini mencerminkan keterbukaan dan rasa ingin tahu yang lebih luas terhadap Islam,” jelas  Dubes Heri yang juga didampingi Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya Muhammad Al Aula, Koordinator Fungsi Ekonomi Sunan Jaya Rustam, Atase Perdagangan Merry Astrid Indriasari, Atase Perindustrian Sofyari Rahman, dan Atase Keuangan Leni Nurlaeni.

“Hubungan Indonesia dan Jepang, tumbuh semakin kuat tidak hanya di bidang perdagangan dan teknologi tetapi juga melalui pertukaran budaya dan agama yang moderat. Kami dari KBRI Tokyo terus berupaya meningkatkan persahabatan masyarakat kedua negara, mempererat people to people contact," katanya lagi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/194/3187506//brisia-MIOr_large.jpg
3 Potret Gaun Klasik Brisia Jodie Terinspirasi Kate Middleton, Rela Jakarta-Surabaya hingga Jatuh Sakit 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186333//ivan-pJSq_large.jpg
Potret Ivan Gunawan Jadi Saksi Nikah, Gagah Pakai Batik dan Kopiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/194/3177267//twice-wSYm_large.jpg
TWICE Cetak Sejarah Tampil di Victoria’s Secret Fashion Show 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/194/3177161//gigi_bela_hadid-RwVG_large.jpg
Gigi dan Bella Hadid Kembali di Fashion Show 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/194/3177018//viral-Ept3_large.jpg
Profil Rinaldy Yunardi, Desainer Kebanggaan Indonesia yang Bikin Mahkota untuk Kylie Jenner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164403//padel-dr4p_large.jpg
Gayatri Gelar Fun Match Padel 2025, Berhijab Tak Jadi Soal untuk Tetap Stylish Berolahraga
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement