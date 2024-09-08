6 Desainer Indonesia Unjuk Karya di Tokyo Muslim Fashion Show 2024

DESAINER Indonesia semakin menunjukkan kiprahnya di dunia fesyen global. Seperti contohnya baru-baru ini, enam orang desainer Tanah Air baru saja unjuk gigi di Tokyo, Jepang.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi yang didampingi Ibu Nuning Akhmadi dalam acara Tokyo Muslim Fashion Festival (TMFF) 2024 di Shibuya, Tokyo, Jepang, menyebut keikutsertaan enam orang desainer Indonesia di Tokyo Muslim Fashion Show (TMFF) ini adalah momentum yang patut dirayakan.

"Hari ini, kita merayakan kreativitas enam desainer berbakat Indonesia yang mengadopsi kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan nilai-nilai Islam yang moderat,” kata Heri.

“Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika—Persatuan dalam Keberagaman. Filosofi ini tercermin jelas dalam karya para desainer dengan inspirasi dari tradisi negara kita yang kaya dari Aceh hingga Papua," sambungnya.

Acara ini sendiri digelar oleh Kolam Ikan Creative Communication dan e-Agency dengan didukung sepenuhnya oleh KBRI Tokyo.

"Islam adalah agama yang tumbuh paling cepat di Jepang. Pada 2023, populasi Muslim di Jepang melampaui 200 ribu dan terus bertambah. Hal ini mencerminkan keterbukaan dan rasa ingin tahu yang lebih luas terhadap Islam,” jelas Dubes Heri yang juga didampingi Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya Muhammad Al Aula, Koordinator Fungsi Ekonomi Sunan Jaya Rustam, Atase Perdagangan Merry Astrid Indriasari, Atase Perindustrian Sofyari Rahman, dan Atase Keuangan Leni Nurlaeni.

“Hubungan Indonesia dan Jepang, tumbuh semakin kuat tidak hanya di bidang perdagangan dan teknologi tetapi juga melalui pertukaran budaya dan agama yang moderat. Kami dari KBRI Tokyo terus berupaya meningkatkan persahabatan masyarakat kedua negara, mempererat people to people contact," katanya lagi.