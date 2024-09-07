Potret Raline Shah di Pantai Nikmati Sunset, Cantik dan Memesona

RALINE Shah salah satu artis yang memiliki hobi liburan. Dia banyak mengunjungi beberapa daerah di Indonesia untuk menikmati keindahan alamnya.

Seperti belum lama ini Raline Shah bertandang ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. Momen liburan itu dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Terlihat Raline melakukan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi pengrajin tenun hingga menikmati sunset yang sangat indah.

“Merasakan indahnya hidup dengan berada secara total, disini dan sekarang,” tulis Raline dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @ralineshah.

Ia mengaku terkesan dengan alam Sumba yang luar biasa. Dia juga mengaku bahagia bisa berkesempatan berkunjung ke Sumba.

“Tiap hari matahari terbit dan tenggelam tapi pada senja itu, saya bahagia atas kesadaran masih dapat menikmatinya. Hari esok tidak ada yang bisa menjamin,” tambah Raline.

Duduk santai di pinggir pantai



Potret cantik Raline Shah saat duduk santai di pinggir pantai. Dia memakai crop top kain tenun warna biru dipadukan dengan celana kulot warna krem.

Raline terlihat sedang bermain dengan batu pantai. Rambutnya distyling model samping yang membuatnya makin cantik. "Definisi makin tua makin cantik," kata @annisa***

Senyum manis



Pada foto selanjutnya Raline masih terlihat duduk santai di pasir dengan pemandangan sunset yang indah. Ia menatap ke arah kamera sambil memamerkan senyum manisnya.

"Ya Allah awet muda kali," celetuk @ilham***