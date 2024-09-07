Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Terbaru Wanda Hara, Macho dengan Kepala Plontos

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |14:14 WIB
Tampilan Terbaru Wanda Hara, Macho dengan Kepala Plontos
Potret Terbaru Wanda Hara. (Foto: Instagram)
SEMPAT membuat heboh karena datang ke kajian memakai gamis dan cadar, Wanda Hara yang seorang pria pun harus menjalani pemeriksaan Kepolisian lantaran dugaan pelecehan agama. Tidak terdengar kabarnya, Wanda Hara pun tampil berbeda dari biasanya.

Kini, Wanda Hara muncul dengan tampilan macho nan gagah dengan balutan jas. Tampilan ini dia perlihatkan dalam acara fashion show yang dibagikan dalam unggahan Instagram pribadinya.

Wanda Hara

Saat melenggang di cat walk dengan balutan jas coklat, dia  mendadak menanggalkan topi yang dikenakannya dimana menunjukkan kepalanya yang kini tampak botak. Melalui keterangannya, Wanda menulis pesan bijak mengenai setiap manusia kerap kali harus menghadapi tantangan hidup. 

Dia seolah ingin mengingatkan agar tak merasa cemas dengan segala tantangan dan masalah dalam hidup karena justru akan membentuk pribadi yang lebih kuat dan selalu ada kebaikan di dalamnya, seperti masalah yang sempat dialami olehnya.

Wanda Hara

"Selalu ingat bahwa setiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi. Itu akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Apa pun yang sedang kamu alami, ada cahaya di ujung terowongan dan mungkin tampak sulit untuk mencapainya, tetapi kMu dapat melakukannya dan terus berusaha untuk mencapainya dan Anda akan menemukan sisi positifnya,” tulis Wanda di akun Instagram @wanda_haraa.

Banyak rekan artis yang menuliskan pujiannya di kolom komentar hingga menyapa Wanda Hara dengan panggilan 'bro' yang biasa dipakai untuk laki-laki.

"Yoi bro," tulis Zaskia Sungkar.

"Kak Wanda keren," tulis Thariq Halilintar

"Menyala kak Wanda," tulis Rey Mbayang.

 

