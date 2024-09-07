Potret Rumah Baru Ria Ricis, Super Mewah Bak Istana

YOUTUBER Ria Ricis memamerkan rumah barunya yang terlihat begitu mewah. Melalui akun Instagram pribadinya, Ria Ricis memperlihatkan beberapa potret rumah barunya yang masih dalam proses pengerjaan.

Terlihat dari tampilan luar rumah itu bergaya klasik mediteran. Rumah itu pun dibangun dengan dengan 2 lantai.

"Kerja keraslah sampe orang ngira kita piara tuyul. Desain @emporioarchitect," tulis Ria Ricis dikutip dari Instagram @riaricis1795.

Ria Ricis pun tak sabar ingin segera menetapi rumah barunya yang disebut sebagai istana untuk anak semata wayangnya, Moana. "Gak sabar cepet jadi istana Moana. Bismillah lancar semuanya aamiin!!" kata Ria Ricis.

Mengakhiri keterangannya, mantan istri Teuku Ryan ini mempersilahkan bila para followersnya ada yang ingin ngekos di rumah barunya itu.

"Yang mau ngekost di sini boleh," seloroh Ria Ricis.