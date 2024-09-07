Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nyaman di Bali, Rapper Lizzo Sampai Coba Pakai Gelungan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |09:10 WIB
Nyaman di Bali, Rapper Lizzo Sampai Coba Pakai Gelungan
Rapper Lizzo Pakai Galungan. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAPPER asal Amerika, Lizzo nampak menikmati liburan di Bali beberapa waktu lalu. Tak sendiri, dia berlibur ke Bali juga bersama sahabatnya yang merupakan seorang penyanyi RnB, SZA.

Selama di Bali, Lizzo banyak mengunjungi tempat wisata yang menarik. Dia pun tak melewatkan untuk mencoba memakai aksesori khas Bali.

Seperti pada postingan terbarunya, Lizzo nampak mengenakan mahkota putri raja khas Bali. Dia pose dengan memakai busana berbahan lace yang terkesan vintage namun tetap mewah. Pada keterangan fotonya, Lizzo menjelaskan tentang Gelungan, mahkota Bali yang ia gunakan pada foto tersebut.

"Mahkota Bali ini dulunya adalah untuk keluarga kerajaan dan sekarang sering dipakai di acara pernikahan, atau upacara lainnya," tulis Lizzo dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @lizzobeeating.

Pamer OOTD
Lizzo
Gaya kece Lizzo saat memamerkan busana dan mahkota yang ia pakai. Pada tampilannya itu, dia memakai setelan crop dengan area dada terbuka dipadukan dengan rok ruffle yang menggunakan material lace. Dress yang ia pakai itu memberi kesan vintage namun tetap mewah

Mahkota emas yang memberi kesan mewah
Lizzo
Lizzo mengenakan mahkota berwarna emas. Dia nampak percaya diri memamerkan penampilannya itu. Tampilannya terlihat memesona.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Rapper Galungan Lizzo Bali
