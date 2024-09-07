Yuni Shara Ungkap Rahasia Punya Wajah Mulus di Usia 52 Tahun

PENYANYI legendaris Yuni Shara memiliki tips khusus menjaga wajah awet muda di usianya 52 tahun. Namun siapa sangka, kakak Krisdayanti itu mengaku termasuk telat dalam melakukan perawatan.

Yuni Shara menjelaskan kulit seorang wanita dapat dikatakan sehat apabila tidak kering dan punya kelembapan alami.

"Kulit sehat menurut saya yang nggak kering, yang dipakein bedak itu nempel, karena saya kerja di dunia entertaient pasti perlu dandan kan," kata Yuni Shara kepada wartawan di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

"Terus kalau badan pasti ditunjuang olahraga dan pola makan dan lain-lain," tambahnya.

Yuni pun merasa dirinya terlambat dalam melakukan perawatan. Sebab menurutnya, perawatan perlu dilakukan sedini mungkin. Apalagi, kondisi lingkungan khususnya di Kawasan Ibukota sudah terjadi pencemaran baik udara, air, maupun elemen lain yang tentunya mempengaruhi kesehatan kulit setiap orang.

"Sebenarnya harusnya kita udah perawatan sejak dini karena kita udah tahu kan 'oh lingkungan kita seperti ini' bumi makin panas kondisinya makin parah, jadi kita mau jeda nih jangan sampai kita kena imbas," jelas dia.

"Kalau dulu kan masih baik-baik aja, jangan sampai cepet rusak (kulitnya) dan nanti masa tua kita jadinya repot sendiri, akhirnya obat, obat, obat, kan kita maunya lebih enak ya. Kita pilih bikak dari awal menerapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya," ucap Yuni lagi.

Yuni mengaku perawatan wajah diusianya saat ini memerlukan biaya khusus. Namun, mahal atau tidaknya sebuah treatment merupakan hal yang relatif baginya.

"Relatif ya sebenarnya wort it atau tidak gitu. Tapi yang penting nemuin yang cocok itu susah ya. Terus dia bisa speed nggak ya, ngejar ketinggalan saya, terus selanjutnya pas saya nggak dandan segala macam, saya ngerasa kulit saya sehat Alhamdulillah," ujarnya.

Pemilihan skincare yang cocok untuk kulit masing-masing, kata Yuni, juga menjadi hal yang tak kalah penting. Apalagi, ia tak ingin gagal dalam perawatan sehingga bisa merusak kesehatan kulit karena bahan kimia berbahaya.