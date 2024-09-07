Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Berburu Kuliner di Camina Balay Nga Bato, Restoran Legenda di Iloilo Filipina

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |11:09 WIB
Berburu Kuliner di Camina Balay Nga Bato, Restoran Legenda di Iloilo Filipina
Pancit Molo. (Foto: Okezone)
A
A
A

ILOILO terkenal sebagai kota penghasil makanan superenak. Tak heran, Iloilo merupakan 1 dari 55 kota di dunia yang dipilih UNESCO sebagai kota kreatif gastronomi kreatif.

Dari sekian restoran yang menjajakan makanan khas Iloilo, Camina Balay Nga Bato merupakan salah satu restoran yang paling melegenda.

Dibilang melegenda karena restoran ini berdiri sejak 164 tahun lalu. Medio 1860, Fernando Evancena dan sang istri, Eulalia Albaja mendirikan rumah di kawasan La Villa Rica de Erevalo. 

Kuliner

Menggunakan gaya arsitektur Spanyol, rumah ini dibangun selama lima tahun lamanya. Lokasi di atas dipilih karena memudahkan pasangan muda ini untuk bergerak ke kota-kota tetangga dengan mudah. 

Sekadar diketahui, Fernando Evancena dan Eulalia Albaja awalnya dikenal sebagai penjual kain tenun sehingga mereka harus bergerak ke kota-kota lain demi menjual dagangannya. Bicara penampilan fisik bangunan Camina Balay Nga Bato, cukup unik.

Kesan vintage terlihat jelas ketika Okezone masuk ke dalam ruangan. Dinding rumah di lantai dasar terlihat menggunakan bata merah, tanpa adanya cat yang melapisi.

Dari situlah muncul istilah Balay Nga Bato yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia merupakan rumah batu. Berhubung menggunakan desain arsitektur lama, tercatat masih ada 24 pilar yang menjadi bukti kekukuhan rumah yang satu ini.

Kuliner

Di dalam rumah ini juga terdapat serangkaian barang vintage yang dijadikan pengelola sebagai koleksi museum mereka. Alhasil, banyak tempat di Camina Balay Nga Bato yang dapat dijadikan spot foto. 

Setelah capai berkeliling, Anda langsung disajikan makanan khas setempat, yakni Pancit Molo (sup pangsit Filipina), lumpia segar dan malabar nightshade.

Pancit Molo merupakan sup pangsit yang berisikan ayam super gurih. Okezone yang mendapat kesempatan datang ke lokasi ini sebagai undangan dari Archipelago Hotels, merasakan sensasi enaknya Pancit Molo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/298/3189549//bakmi_gang_kelinci-fu7e_large.jpg
Berburu Kuliner, Ini 6 Spot Legendaris Jakarta untuk Liburan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/25/3189177//nonton-MbER_large.jpg
Mengisi Liburan Anak Sekolah, Ini 5 Ide Menarik yang Bisa Dihabiskan Sekeluarga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/298/3171849//menpar_wardhana-Qqlx_large.jpg
Gaet Wisman dengan Diplomasi Seblak ala Widiyanti Putri Wardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/301/3156678//bangka_belitung-EoyW_large.jpeg
Menyibak Tradisi Makan Bedulang Khas Bangka Belitung, Bertabur Kuliner Tradisional Unik dan Lezat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/301/3145922//paket_banquet-PB8w_large.JPG
Cara Baru Merayakan Momen Spesial Tanpa Beban Persiapan yang Rumit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/549/3140977//kuliner_khas_bangkalan-WgU3_large.JPG
4 Kuliner Legendaris Khas Bangkalan Madura, Murah Meriah dan Menggugah Selera
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement