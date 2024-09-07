Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kue Mata Roda Singkong, Jajanan Pasar yang Menyenangkan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |07:08 WIB
Resep Kue Mata Roda Singkong, Jajanan Pasar yang Menyenangkan
Resep Kue Mata Roda Singkong. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP kue hari ini adalah kue mata roda singkong yang punya rasa enak dan bentuk yang unik. Kue ini pun menjadi salah satu jajanan pasar yang banyak dicari.

Berikut resep dan cara untuk membuat kue mata roda, seperti dilansir dari akun Cookpad Tintin Purnama Sari @tintinpurnama. Resep ini pun cukup untuk membuat 7 buah kue mata roda singkong.

Bahan-bahan
850 gram singkong, dtimbang sudah diparut
100 gram gula pasir
150 gram kelapa parut
1/2 sendok teh garam
3 sendok makan tepung maizena
Secukupnya Vanili bubuk
Secukupnya Daun pisang
7 buah pisang kepok, sisa udah direbus

Pewarna 
Pink & hijau / pasta pandan

Baluran 
kelapa parut + sejumput garam, kukus
Tusuk gigi untuk semat
Panci kukusan

Cara Membuat
1. Kupas singkong, potong kecil dan cuci bersih, lalu parut
2. Siapkan semua bahannya, boleh pakai pisang kepok segar
3. Campurkan singkong parut, gulpas, kelapa parut, garam, maizena, vanili, aduk rata
4. Bagi menjadi 2, tambahkan pewarna pink dan hijau (pasta pandan) aduk rata
5. Potong dan bersihkan daun pisang, ambil adonan singkong, dan letakan pisang di tengah
6. lalu gulung dan semat ujung kanan kirinya menggunakan tusuk gigi
7. Lakukan yang sama dengan adonan hijau, begitu juga dengan yang 2 warna pink dan hijau
8. Panaskan kukusan, masukan kelapa parut + garam, kukus sebentar saja. Lanjutkan kukus kue mata rodanya kurleb 40 - 50 menit
9. Jika sudah matang angkat dan tata di loyang, biarkan hingga panas nya hilang
10. Buka bungkusan daun pisangnya, dan potong mengguna pemotong adonan roti yang dari plastik agar tidak lengket
11. Baluri dengan kelapa parut yang sudah dicampurkan dengan sedikit garam.
12. Tata dipiring dan siap disajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
