Resep Kue Mata Roda Singkong, Jajanan Pasar yang Menyenangkan

RESEP kue hari ini adalah kue mata roda singkong yang punya rasa enak dan bentuk yang unik. Kue ini pun menjadi salah satu jajanan pasar yang banyak dicari.

Berikut resep dan cara untuk membuat kue mata roda, seperti dilansir dari akun Cookpad Tintin Purnama Sari @tintinpurnama. Resep ini pun cukup untuk membuat 7 buah kue mata roda singkong.

Bahan-bahan

850 gram singkong, dtimbang sudah diparut

100 gram gula pasir

150 gram kelapa parut

1/2 sendok teh garam

3 sendok makan tepung maizena

Secukupnya Vanili bubuk

Secukupnya Daun pisang

7 buah pisang kepok, sisa udah direbus

Pewarna

Pink & hijau / pasta pandan

Baluran

kelapa parut + sejumput garam, kukus

Tusuk gigi untuk semat

Panci kukusan

Cara Membuat

1. Kupas singkong, potong kecil dan cuci bersih, lalu parut

2. Siapkan semua bahannya, boleh pakai pisang kepok segar

3. Campurkan singkong parut, gulpas, kelapa parut, garam, maizena, vanili, aduk rata

4. Bagi menjadi 2, tambahkan pewarna pink dan hijau (pasta pandan) aduk rata

5. Potong dan bersihkan daun pisang, ambil adonan singkong, dan letakan pisang di tengah

6. lalu gulung dan semat ujung kanan kirinya menggunakan tusuk gigi

7. Lakukan yang sama dengan adonan hijau, begitu juga dengan yang 2 warna pink dan hijau

8. Panaskan kukusan, masukan kelapa parut + garam, kukus sebentar saja. Lanjutkan kukus kue mata rodanya kurleb 40 - 50 menit

9. Jika sudah matang angkat dan tata di loyang, biarkan hingga panas nya hilang

10. Buka bungkusan daun pisangnya, dan potong mengguna pemotong adonan roti yang dari plastik agar tidak lengket

11. Baluri dengan kelapa parut yang sudah dicampurkan dengan sedikit garam.

12. Tata dipiring dan siap disajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)