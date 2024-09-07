Tampil Cantik Serba Ungu, Ayu Dewi Pakai High Heels Rp16,9 Juta

TAMPILAN cantik Ayu Dewi memang menarik untuk dikulik. Tidak hanya gayanya yang stylish, ibu tiga anak ini juga kerap mengenakan barang-barang branded dengan harga fantastis.

Seperti saat momen Ayu hadir di acara perayaan ulang tahun Ashanty. Ayu tampil cantik dalam balutan busana nuansa ungu.

Di momen itu Ayu memakai lace dress dengan bordir bunga yang memberi kesan mewah pada tampilannya. Dia juga menambahkan aksesori kalung yang memenuhi lehernya.

Perempuan 39 tahun ini begitu memesona dengan makeup tebal. Sementara rambutnya disanggul rapi.