HOME WOMEN FASHION

Maudy Ayunda Berbagi Tips Pilihan Busana saat Plesiran ke Luar Negeri

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |17:25 WIB
Maudy Ayunda Berbagi Tips Pilihan Busana saat Plesiran ke Luar Negeri
Tips Fashion ala Maudy Ayunda. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Maudy Ayunda merupakan salah satu selebriti yang rajin untuk jalan-jalan ke luar negeri. Dia pun berbagi tips memadupadankan busana saat bepergian.

Pasalnya, ketika jalan-jalan ke luar negeri, ada beberapa negara yang memiliki empat musim. Agar gaya tetap tampil prima, nyaman dipakai, dan mudah dibawa berikut beberapa tipsnya.

"Aku (biasanya) membawa baju se-efisien mungkin, tapi di waktu yang sama bisa aku pakai foto-foto atau gaya-gaya," kata Maudy seperti dilansir dari Antara.

Maudy Ayunda

Salah satu gaya yang disukai Maudy adalah feminin dan berlapis, bahkan saat dia bepergian ke luar negeri. Dia pun telah menyiapkan beberapa pakaian sebagai alas agar lebih mudah memadupadankan penampilannya saat bepergian.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
