Desainer Adrie Basuki Ungkap Makna Fashion Paus Fransiskus: Tak Terpengaruh Opini Publik

PERANCANG busana Indonesia Adrie Basuki tampilan Paus Fransiskus. Menurutnya, penampilan Paus menunjukkan kesederhanaan yang mencerminkan prinsip dasar fesyen. Meski demikian, pakaian ini mampu menyampaikan pesan secara personal tanpa terpengaruh opini publik.

"Penampilan sederhana Paus Fransiskus sebenarnya menggambarkan bahwa dalam berbusana yang terpenting adalah mampu mewakili kepribadian seseorang tanpa terpengaruh opini publik," kata Adrie seperti dilansir dari Antara.

Pemimpin Katolik tertua di dunia, Paus Fransiskus, memang dikenal karena penampilannya yang sederhana namun powerfull. Dalam kunjungannya ke Indonesia kemarin, Paus Fransiskus menunjukkan bahwa fashion tidak hanya soal tren, melainkan ungkapan kepribadian dan pandangan hidup seseorang.

Dalam penampilannya, Paus Fransiskus menonjol tidak hanya karena ciri khas pakaiannya yang berwarna putih, tetapi juga karena aksesorisnya yang mencerminkan kesederhanaannya.

Paus sering terlihat mengenakan jam tangan sederhana, yang lebih merupakan kebutuhan praktis daripada pernyataan mode. Jam tangan ini memiliki desain yang bersahaja dan mengutamakan fungsionalitas daripada estetika.