4 Potret Anya Geraldine Pakai Outfit Rajut, Pose Bengong Masih Aja Cantik

ANYA Geraldine selalu sukses mencuri perhatian lewat penampilan cantiknya. Salah satunya, ketika sedang berlibur ke pantai.

Anya Geraldine pun tampil dalam balutan bikini menikmati suasana pantai. Berikut beberapa potret terbaru Anya Geraldine yang kali ini tampil dengan bikini rajut nan cantik dan seksi, melansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine.

Berjemur cantik di pinggir pantai

Meski sinar mentari begitu terik, Anya tampak tak sungkan berjemur cantik di pinggir pantai. Ia tampak membiarkan kulit mulusnya terpapar matahari agar terlihat lebih eksotis.