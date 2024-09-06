Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Anya Geraldine Pakai Outfit Rajut, Pose Bengong Masih Aja Cantik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |00:32 WIB
4 Potret Anya Geraldine Pakai Outfit Rajut, Pose Bengong Masih Aja Cantik
Potret Cantik Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANYA Geraldine selalu sukses mencuri perhatian lewat penampilan cantiknya. Salah satunya, ketika sedang berlibur ke pantai. 

Anya Geraldine pun tampil dalam balutan bikini menikmati suasana pantai. Berikut beberapa potret terbaru Anya Geraldine yang kali ini tampil dengan bikini rajut nan cantik dan seksi, melansir dari akun Instagramnya, @anyageraldine. 

Berjemur cantik di pinggir pantai 

Anya Geraldine

Meski sinar mentari begitu terik, Anya tampak tak sungkan berjemur cantik di pinggir pantai. Ia tampak membiarkan kulit mulusnya terpapar matahari agar terlihat lebih eksotis. 

Halaman:
1 2 3
      
