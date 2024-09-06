Tips Parenting ala Sonny Septian dan Fairuz A Rafiq

Tips parenting ala Sonny Septian dan Fairuz A Rafiq, menjadi inspirasi bagi banyak orangtua muda di Indonesia.

Pasangan selebriti ini menekankan keseimbangan antara kasih sayang dan kedisiplinan dalam mendidik anak-anak. Mereka percaya bahwa dukungan emosional membangun rasa aman dan percaya diri, sementara disiplin diterapkan melalui rutinitas yang konsisten.

Sonny dan Fairuz juga memberi kebebasan bereksplorasi dengan batasan, terutama dalam penggunaan gadget, serta menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab sejak dini untuk mendukung perkembangan anak-anak secara optimal.

Berikut tips parenting ala Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq berdasarkan rangkuman dari The Asian Parent, Jumat (6/9/2024):

1. Kasih Sayang yang Seimbang dengan Kedisiplinan

Sonny dan Fairuz selalu menunjukkan bahwa kasih sayang dan kedisiplinan bisa berjalan beriringan. Tips parenting ala Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq adalah memberikan kasih sayang yang cukup tanpa membuat anak menjadi manja.

Mereka juga secara konsisten mengajarkan kedisiplinan dengan cara yang lembut, seperti menanamkan tanggung jawab kecil dalam kehidupan sehari-hari.

2. Memberi Kebebasan Bereksplorasi

Tips parenting ala Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq juga mencakup memberi kebebasan bagi anak-anak untuk bereksplorasi.

Mereka sering mengajak anak-anak mereka untuk bermain di luar rumah, mengenal alam, dan terlibat dalam aktivitas kreatif, yang dapat membantu anak-anak mereka menemukan minat dan bakat sejak dini.

3. Batasan Penggunaan Gadget yang Bijak

Pada era digital ini, penting untuk mengatur penggunaan gadget, dan tips parenting ala Sonny Septian dan Fairuz A. Rafiq mengajarkan hal tersebut.

Mereka memberlakukan batasan waktu yang jelas untuk penggunaan gadget, memastikan anak-anak mereka tetap aktif secara fisik dan sosial, tanpa terlalu bergantung pada teknologi.