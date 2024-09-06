Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Bucin Syifa Hadju ke El Rumi: Aku Kembali Bahagia

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |18:05 WIB
Potret Bucin Syifa Hadju ke El Rumi: Aku Kembali Bahagia
Syifa Hadju dan El Rumi. (Foto: Instagram)
A
A
A

HUBUNGAN asmara Syifa Hadju dan El Rumi nampaknya semakin berkembang. Keduanya pun tidak lagi malu-malu untuk memamerkan momen kebersamaan mereka.

Kali ini, Syifa Hadju membagikan potret manis bersama kekasihnya dengan suasana hangat diterangi lilin kecil. Aura bahagia terpancar dari wajah keduanya dengan senyum yang terus mengembang. El Rumi pun merangkul kekasihnya saat mereka duduk berdampingan. 

Foto ini dibagikan Syifa Hadju di akun Instagram keduanya, @cipaaju dan dibagikan ulang oleh El Rumi. Dia juga menambahkan backsound dengan lagu NIKI berjudul Tsunami yang seolah menggambar suasana hati Syifa saat ini, hanyut dalam cinta yang tiba-tiba saja datang tanpa diduganya.

Syifa Hadju dan El Rumi

Bahkan dalam keterangan foto itu, Syifa menyebut bahwa kebahagiaan yang selama ini dirindukannya akhirnya bisa kembali dirasakannya, bersama El Rumi disisinya.

Halaman:
1 2 3
      
