HOME WOMEN LIFE

Sederet Tips Mendidik Buah Hati Tumbuh Jadi Anak Bahagia

Anisya Putri Fadhilah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |11:00 WIB
Sederet Tips Mendidik Buah Hati Tumbuh Jadi Anak Bahagia
Sederet Tips Mendidik Buah Hati Tumbuh Jadi Anak Bahagia (Foto: Pressfoto/Freepik)
A
A
A

MENDIDIK buah hati untuk bisa tumbuh menjadi seorang anak yang bahagia dalam hidupnya, sama pentingnya dengan pentingnya mendidik anak untuk jadi orang yang pintar, cerdas, dan sukses.

Tahukah Anda, ternyata, kita bisa menumbuhkan perasaan bahagia dan kasih sayang pada bayi yang belum lahir. Penelitian menunjukkan, bahwa bayi sejak dalam kandungan dapat mendengar, memahami, dan menyerap informasi dari lingkungan sekitar, serta merespons perasaan dan pikiran ibunya.

Oleh karena itu, jika seorang ibu merasakan kebahagiaan, perasaan tersebut akan menular ke bayi yang berada di dalam kandungan. Ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebahagiaan dan memastikan awal yang bahagia bagi seorang anak, dikutip dari Times Of India Minggu (8/9/2024)

Karena anak terhubung erat dengan ibunya, apa pun yang dirasakan dan diserap oleh ibu juga dapat dirasakan dan diserap oleh anak. Kasih sayang ibu dan ayahnya juga,  terhadap anaknya adalah bentuk cinta yang mengalir dari satu jiwa ke jiwa lainnya. Jaga  kesehatan fisik anak yang belum lahir, seperti menghindari pikiran atau emosi negatif selama kehamilan.

Foto: Jcomp/Freepik
Foto: Jcomp/Freepik

Maka tips pertama mendidik buah hati tercinta untuk bisa jadi anak yang bahagoa adalah dengan menanamkan kebahagiaan, akhlak, dan nilai-nilai sejak dalam kandungan. Ini memungkinkan anak memulai kehidupannya dengan lingkungan yang penuh kebahagiaan, baik di dalam kandungan mau pun setelah lahir ke dunia.

 

