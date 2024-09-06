Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Guru Ini Ajarkan Fisika dengan Logika Anime One Piece

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |08:09 WIB
Viral Guru Ini Ajarkan Fisika dengan Logika Anime One Piece
Viral Belajar Fisika lewat Anime One Piece. (Foto: Instagram)
A
A
A

OLIVER Castro, seorang guru fisika asal Meksiko yang berhasil menarik perhatian banyak orang dengan metode pengajarannya yang unik dan kreatif. Dia menggabungkan karakter anime untuk membuat pelajarannya lebih menarik.

Oliver Castro menciptakan proses belajar yang dapat disajikan dengan dengan cara yang tidak membosankan dan menyenangkan untuk dipelajari murid. Dengan menggabungkan karakter dari anime paling populer di dunia, yaitu One Piece.

Sebagai fans anime One Piece, Oliver Castro menggunakan karakter yang ada di anime One Piece untuk menjelaskan konsep-konsep fisika yang rumit. 

Viral Belajar Fisika
Seperti halnya konsep yang menjelaskan tentang elastisitas dan ketegangan, Oliver Castro menggunakan Luffy seorang bajak laut dengan topi jerami khasnya yang memiliki kemampuan bisa meregangkan tubuhnya seperti karet yang elastis. 

Dengan menggabungkan kemampuan karakter One Piece dengan materi pembelajaran fisika ini bertujuan untuk memudahkan para muridnya dalam memvisualisasi materi yang diberikan dari kompleks menjadi lebih mudah untuk dipahami dan meningkatkan motivasi muridnya untuk fokus dalam belajar.

Viral Belajar Fisika

Sebuah postingan yang diunggah oleh akun instagram @ussfeeds memperlihatkan sejumlah foto papan tulis yang bertuliskan materi pembelajaran fisika. 

Papan tulis tersebut berisikan konsep-konsep fisika seperti ketegangan, kompensasi, dan tekanan. Konsep-konsep fisika tersebut digabungkan dengan karakter-karakter yang ada dalam anime One Piece, seperti karakter Luffy yang dikaitkan dengan konsep ketegangan, karena kemampuan Luffy dapat meregangkan tubuhnya seperti halnya karet yang elastis.

 

