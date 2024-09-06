Tak Gampang Ditipu, 4 Zodiak Ini Terlalu Cerdik

BEBERAPA tanda zodiak tertentu memiliki kecerdasan dan intuisi yang sangat tajam, alhasil membuat diri mereka sulit untuk ditipu.

Para pemilik zodiak ini dikatakan punya kemampuan alami untuk mendeteksi kebohongan dan niat buruk, menjadikan mereka tidak hanya cerdas tetapi juga sangat berhati-hati dalam hubungan mereka dengan orang lain.

Berikut adalah empat zodiak yang dikenal terlalu cerdik untuk ditipu. Sebagaimana Pinkvilla, Minggu (8/9/2024)

1. Aquarius: Aquarius sangat jeli dan memiliki kecerdasan alami dalam menilai perilaku manusia. Mereka tidak mudah dimanipulasi, dan ketika mendeteksi niat buruk, mereka cenderung menjauh dari orang yang mencoba memanfaatkan dirinya.

2. Cancer: Para pemilik zodiak ini dikenal sangat jeli dan ramah, dengan kecerdasan yang tajam.. Meski tipe orang yang punya mindset positif dan mempercayai niat baik orang, kecerdasan emosional si Cancer yang tinggi membuat mereka tidak mudah tertipu oleh penipu atau orang dengan niat buruk.