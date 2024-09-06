Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Lebih Suka Main Aman daripada Ambil Risiko, Taurus Nomor 1

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |15:00 WIB
4 Zodiak Lebih Suka Main Aman daripada Ambil Risiko, Taurus Nomor 1
Zodiak Lebih Suka Main Aman daripada Ambil Risiko (Foto: Freepik)
A
A
A

DALAM dunia yang penuh dengan ketidakpastian, rasa aman menjadi kebutuhan yang sangat didambakan oleh banyak orang.

Secara astrologi, mengungkap ada beberapa  tanda zodiak cenderung menghindari risiko dan lebih memilih stabilitas dalam hidupnya atau dengan kata lain lebih suka main aman. Dilansir dari Astrotalk, Minggu (8/9/2024)  ini dia empat zodiak yang lebih memilih kenyamanan dan keamanan daripada petualangan berisiko.

1. Taurus: Zodiak yang dikenal karena stabilitas dan keandalannya. Orang-orang Taurus lebih suka berjalan di jalur yang sudah teruji dan terbukti daripada mengambil risiko yang bisa mengganggu kestabilan diri dan hidupnya.

Dengan pendekatan yang pragmatis, si Taurus cermat dalam menilai risiko dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sudah melalui pertimbangan yang matang.

2. Cancer: Para Cancer sangat terhubung dengan emosi dan rasa aman, terutama yang berhubungan dengan orang-orang tercinta. Cenderung menghindari situasi yang bisa menimbulkan ketidakstabilan emosional dan lebih suka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, menghindari risiko yang dapat membahayakan kesejahteraan diri dan keluarga. Rasa aman bagi Cancer tidak hanya soal fisik, tetapi juga emosional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759//zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353//zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/614/3183612//zodiak-U3yO_large.jpg
Bolehkah Percaya Ramalan Zodiak dalam Islam? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826//zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226//zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792//zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement