4 Zodiak Lebih Suka Main Aman daripada Ambil Risiko, Taurus Nomor 1

DALAM dunia yang penuh dengan ketidakpastian, rasa aman menjadi kebutuhan yang sangat didambakan oleh banyak orang.

Secara astrologi, mengungkap ada beberapa tanda zodiak cenderung menghindari risiko dan lebih memilih stabilitas dalam hidupnya atau dengan kata lain lebih suka main aman. Dilansir dari Astrotalk, Minggu (8/9/2024) ini dia empat zodiak yang lebih memilih kenyamanan dan keamanan daripada petualangan berisiko.

1. Taurus: Zodiak yang dikenal karena stabilitas dan keandalannya. Orang-orang Taurus lebih suka berjalan di jalur yang sudah teruji dan terbukti daripada mengambil risiko yang bisa mengganggu kestabilan diri dan hidupnya.

Dengan pendekatan yang pragmatis, si Taurus cermat dalam menilai risiko dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sudah melalui pertimbangan yang matang.

2. Cancer: Para Cancer sangat terhubung dengan emosi dan rasa aman, terutama yang berhubungan dengan orang-orang tercinta. Cenderung menghindari situasi yang bisa menimbulkan ketidakstabilan emosional dan lebih suka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, menghindari risiko yang dapat membahayakan kesejahteraan diri dan keluarga. Rasa aman bagi Cancer tidak hanya soal fisik, tetapi juga emosional.