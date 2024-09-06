4 Zodiak Cenderung Memprioritaskan Karier daripada Keluarga

BAGI sebagian orang, pekerjaan dan karier yang mereka bangun adalah salah satu hal paling utama dalam hidupnya. Makanya, sadar atau tidak, menjadi salah satu yang paling diprioritaskan sampai lebih dari pentingnya waktu bersama keluarga.

Tendensi seperti ini, menariknya bisa sedikit banyak terlihat dari dunia astrologi. Sebab, dikatakan ada beberapa zodiak memiliki ciri-ciri kepribadian yang membuat mereka lebih cenderung memprioritaskan karier daripada kehidupan keluarga. Mengutip Astrotalk, Minggu (8/9/2024) berikut zodiak-zodiak yang sering kali lebih fokus pada pekerjaan mereka

1. Capricorn: Dikenal punya tekad dan ambisi yang kuat, punya dorongan besar untuk meraih kesuksesan dan sering kali menempatkan karier mereka di depan prioritas lainnya. Dengan disiplin yang tinggi dan visi yang jelas, si Capricorn rela bekerja lembur untuk mencapai tujuan pribadi dalam kehidupannya.