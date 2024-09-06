Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ngedate Bareng Suami, Nikita Willy Pangku Tas Seharga Avanza

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |09:10 WIB
Ngedate Bareng Suami, Nikita Willy Pangku Tas Seharga Avanza
Potret Nikita Willy. (Foto: Instagram)
A
A
A

NIKITA Willy salah satu artis yang terjun ke dunia hiburan sejak kecil. Meskipun saat ini sudah tidak pernah muncul di layar kaca, namun kehidupan Nikita Willy masih menarik untuk dikulik.

Melalui postingannya di Instagram, istri dari Indra Priawan ini kerap membagikan aktivitasnya. Salah satunya gaya outfitnya yang selalu terlihat stylish dan stunning.

Untuk urusan fashion sendiri, Nikita Willy tidak pernah gagal. Dia selalu berhasil memadu padankan outfitnya yang bikin pengikutnya terpukau.

Nikita Willy

Tak hanya itu Nikita juga kerap menggunakan barang-barang branded dalam berbagai kesempatan. Harga item fashion Nikita Willy pun cukup mencengangkan.

Seperti momen Nikita Willy saat ngedate bareng suami, ibu satu anak ini menyempatkan selfie dl dalam mobil. Keduanya kompak memakai kaus putih. Nikita Willy nampak kece memakai kacamata hitam dengan frame warna coklat. Paras Nikita Willy di foto ini begitu terpancar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061912/nikita_willy-Mdem_large.jpg
Nikita Willy akan Melahirkan Anak Kedua di Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047913/nikita_willy-vjIu_large.jpg
Nikita Willy Bakal Kurangi Pekerjaan dan Fokus di Rumah Setelah Melahirkan Anak Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047492/nikita_willy-3qH7_large.jpg
Nikita Willy Tak Tahu Alasan Issa Xander Panggil Calon Adiknya Dudung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047490/nikita_willy-Bgd2_large.jpg
Nikita Willy Hanya Ngidam Makanan Asin dan Pedas Selama Kehamilan Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/612/3034608/nikita_willy-VEH9_large.jpg
5 Potret Gaya Nikita Willy Liburan di Inggris, Aura Old Money Kenceng Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026729/nikita_willy-KkwY_large.jpg
5 Potret Nikita Willy di Kehamilan Kedua yang Makin Glowing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement