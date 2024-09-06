Ngedate Bareng Suami, Nikita Willy Pangku Tas Seharga Avanza

NIKITA Willy salah satu artis yang terjun ke dunia hiburan sejak kecil. Meskipun saat ini sudah tidak pernah muncul di layar kaca, namun kehidupan Nikita Willy masih menarik untuk dikulik.

Melalui postingannya di Instagram, istri dari Indra Priawan ini kerap membagikan aktivitasnya. Salah satunya gaya outfitnya yang selalu terlihat stylish dan stunning.

Untuk urusan fashion sendiri, Nikita Willy tidak pernah gagal. Dia selalu berhasil memadu padankan outfitnya yang bikin pengikutnya terpukau.

Tak hanya itu Nikita juga kerap menggunakan barang-barang branded dalam berbagai kesempatan. Harga item fashion Nikita Willy pun cukup mencengangkan.

Seperti momen Nikita Willy saat ngedate bareng suami, ibu satu anak ini menyempatkan selfie dl dalam mobil. Keduanya kompak memakai kaus putih. Nikita Willy nampak kece memakai kacamata hitam dengan frame warna coklat. Paras Nikita Willy di foto ini begitu terpancar.